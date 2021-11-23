Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İstanbul ve Ankara'da protestolara, polis müdahale etti

Piyasalarda doviz fiyatlarının gün içindeki hızlı artışının ardından yeni zam dalgası beklentisi vatandaşları tedirgin ederken, akşam saatlerinde Ankara ve İstanbul'da protesto gösterileri düzenleniyor.

23 Kasım 2021 Salı 23:43
İstanbul ve Ankara'da protestolara, polis müdahale etti

İstanbul ve Ankara'da protestolara, polis müdahale etti


Merkez Bankası'nın faiz indirme kararının ardından döviz kurundaki hızlı yükseliş piyasaları allak bullak etti. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrası düşük faiz politikalarında kararlı olduklarını yinelemesi sonrası döviz kuru sert bir şekilde yükselişe geçti. TL'nin değer kaybı İstanbul ve Ankara'da halkı sokağa döktü. Ellerindeki pankartlar ile 'Hükümet istifa' sloganları atan vatandaşa polis müdahale etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrası düşük faiz politikalarında kararlı olduklarını yinelemesi sonrası dolar/TL yükselişini sürdürüyor.

Döviz kurundaki sert yükselişin ardından Ankara'da yurttaşlar 'AKP istifa' diyerek sokağa çıktı.

Gazeteci Burcu Yıldırım'ın sosyal medya hesabı Twitter'dan aktardığına göre, Çankaya Esat'ta mahalleli "AKP istifa" sloganları ile sokağa çıktı. Polis ekipleri engellemeye çalıştı.

Polisin engellemeleri ile ara sokaklara dağılan yurttaşlar kalabalıklaşarak ilerledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrası düşük faiz politikalarında kararlı olduklarını yinelemesi sonrası dolar/TL yükselişini sürdürüyor.

Güne 11,40 TL seviyesinden başlayan dolar, saatler içinde önce 12 TL'yi, ardından ise 13 TL'yi aştı. Bir işlem günü içerisinde yüzde 17'den fazla değer kazanan dolar, tarihi zirvesini 13,46 TL'ye çıkardı. Avro/TL 15 TL seviyesinin üzerini gördü.

İstanbul'da vatandaşa polis müdahalesi

İstanbul Kurtuluş'ta da vatandaşlar sokağa çıkarak ellerindeki pankartlarla "Hükümet istifa" sloganları attı. Polis vatandaşlara müdahale etti.

Yürüyüş yapanlara pencereden destek

Türk Lirası'ndaki değer kaybı Ankara ve İstanbul'un çeşitli semtlerinde halkı sokağa dökerken, Kadıköy'de protestolar sürüyor. Halk sokağa çıkanlara tencere ve tavalarla pencerelerden destek veriyor.

Merkez Bankası önünde eylem!

Türkiye İşçi Partisi (TİP) ise Karaköy’den yapılan yürüyüşün ardından Merkez Bankası önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada “Batırdınız, yargılanacaksınız. Hükümet istifa” pankartı açıldı.

ODTÜ'de gözaltılar var

ODTÜ'de çok sayıda öğrenci, yurtlar bölgesinde buluşarak yürüyüşe başladı. "Hükümet istifa", "Krizin yükü patronlara", "Işıkları aç kapa, ampül patlasın" sloganları atan öğrenciler, yurtlardaki arkadaşlarına "Gel gel" tezahüratlarıyla yürüyüşe çağırdı. Bazı öğrenciler birçok şehirdeki gibi tencere ve tavalarla yürüyüşe katıldı.

Polisin müdahale ettiği öğrencilerden gözaltına alınanlar olduğu iddia ediliyor.
 

Anahtar Kelimeler:
GösteriProtesto
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
COP26 İklim Zirvesi | Sınırlı Bir İlerleme
COP26 İklim Zirvesi | Sınırlı Bir İlerleme
Son dakika | Erzurum Köprüköy'de deprem 4.8
Son dakika | Erzurum Köprüköy'de deprem 4.8
Alanya'da 4.0'lık deprem korkuttu
Alanya'da 4.0'lık deprem korkuttu
Gazeteci Erol Yabasun'un acı günü | Oğlu vefat etti
Gazeteci Erol Yabasun'un acı günü | Oğlu vefat etti
Boji'ye çirkin kumpas | Kumpas'ın yeni hedefi Boji oldu
Boji'ye çirkin kumpas | Kumpas'ın yeni hedefi Boji oldu
Şebinkarahisar Altın Madeni ocağında siyanür skandalı
Şebinkarahisar Altın Madeni ocağında siyanür skandalı
Tokat Niksar'da deprem oldu
Tokat Niksar'da deprem oldu
Erzurum'da deprem oldu 5.2
Erzurum'da deprem oldu 5.2
Dolar 10 lira olur demişti | Dolar 11 lira olduğu gün duruşmaya gitti
Dolar 10 lira olur demişti | Dolar 11 lira olduğu gün duruşmaya gitti
Piyasa komedyenleri bile geride bıraktı | 0 yapın kurtulun
Piyasa komedyenleri bile geride bıraktı | 0 yapın kurtulun

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim