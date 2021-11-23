İstanbul ve Ankara'da protestolara, polis müdahale etti



Merkez Bankası'nın faiz indirme kararının ardından döviz kurundaki hızlı yükseliş piyasaları allak bullak etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrası düşük faiz politikalarında kararlı olduklarını yinelemesi sonrası döviz kuru sert bir şekilde yükselişe geçti. TL'nin değer kaybı İstanbul ve Ankara'da halkı sokağa döktü. Ellerindeki pankartlar ile 'Hükümet istifa' sloganları atan vatandaşa polis müdahale etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrası düşük faiz politikalarında kararlı olduklarını yinelemesi sonrası dolar/TL yükselişini sürdürüyor.

Döviz kurundaki sert yükselişin ardından Ankara'da yurttaşlar 'AKP istifa' diyerek sokağa çıktı.

Gazeteci Burcu Yıldırım'ın sosyal medya hesabı Twitter'dan aktardığına göre, Çankaya Esat'ta mahalleli "AKP istifa" sloganları ile sokağa çıktı. Polis ekipleri engellemeye çalıştı.

Polisin engellemeleri ile ara sokaklara dağılan yurttaşlar kalabalıklaşarak ilerledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrası düşük faiz politikalarında kararlı olduklarını yinelemesi sonrası dolar/TL yükselişini sürdürüyor.

Güne 11,40 TL seviyesinden başlayan dolar, saatler içinde önce 12 TL'yi, ardından ise 13 TL'yi aştı. Bir işlem günü içerisinde yüzde 17'den fazla değer kazanan dolar, tarihi zirvesini 13,46 TL'ye çıkardı. Avro/TL 15 TL seviyesinin üzerini gördü.

İstanbul'da vatandaşa polis müdahalesi

İstanbul Kurtuluş'ta da vatandaşlar sokağa çıkarak ellerindeki pankartlarla "Hükümet istifa" sloganları attı. Polis vatandaşlara müdahale etti.

Yürüyüş yapanlara pencereden destek

Türk Lirası'ndaki değer kaybı Ankara ve İstanbul'un çeşitli semtlerinde halkı sokağa dökerken, Kadıköy'de protestolar sürüyor. Halk sokağa çıkanlara tencere ve tavalarla pencerelerden destek veriyor.

Merkez Bankası önünde eylem!

Türkiye İşçi Partisi (TİP) ise Karaköy’den yapılan yürüyüşün ardından Merkez Bankası önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada “Batırdınız, yargılanacaksınız. Hükümet istifa” pankartı açıldı.

ODTÜ'de gözaltılar var

ODTÜ'de çok sayıda öğrenci, yurtlar bölgesinde buluşarak yürüyüşe başladı. "Hükümet istifa", "Krizin yükü patronlara", "Işıkları aç kapa, ampül patlasın" sloganları atan öğrenciler, yurtlardaki arkadaşlarına "Gel gel" tezahüratlarıyla yürüyüşe çağırdı. Bazı öğrenciler birçok şehirdeki gibi tencere ve tavalarla yürüyüşe katıldı.

Polisin müdahale ettiği öğrencilerden gözaltına alınanlar olduğu iddia ediliyor.

