İstanbul yolu kilit | Kurban Bayramı dönüş çilesi

Bayram tatilini, Marmara Denizi'ndeki adalar ile Çanakkale ve Edirne'nin Saros Körfezi kıyısındaki tatil beldelerinde geçiren İstanbullular, dönüşe geçti. Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru yoğunluk yaşanıyor. Bu arada Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda meydana gelen maddi hasarlı zincirleme trafik kazası sebebi ile kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Bayramı tatilini Marmara ve Ege Denizi kıyılarında geçirip İstanbul'a dönüşe geçen tatilciler ise, Tekirdağ'da araç yoğunluğu oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde İstanbul istikametine giden 4 araç Korutepe Tüneli’nde çarpıştı. Meydana gelen zincirleme kaza sebebi ile TEM Otoyolu’nda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Bölgeye intikal eden trafik ekipleri kaza yapan araçların kaldırılması için çalışma başlatırken, trafik durma noktasına geldi. Oluşan yoğunluğun kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale dönmesi bekleniyor.



TEKİRDAĞ'DAN İSTANBUL YÖNÜNE ARAÇ YOĞUNLUĞU

Bayram tatilini, Marmara Denizi'ndeki adalar ile Çanakkale ve Edirne'nin Saros Körfezi kıyısındaki tatil beldelerinde geçiren İstanbulluların, dönüşe geçmesiyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru yoğunluk yaşanıyor.

Marmaraereğlisi ilçesindeki ışıklı kavşaklarda, zaman zaman 2 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, yoğun araç trafiğinin yaşandığı kavşaklarda önlem aldı.

Ekipler, trafik akışını sağlamak için çalışmalarını sürdürürken, dronla da havadan kontrol yapılıyor.

KARADENİZ DÖNÜŞÜ YOĞUN

Kurban Bayramı sonrası dönüş yoluna geçen sürücüler, İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde tatilin son gününde araç yoğunluğuna neden oldu.

