İstanbul’da bir askeri alan daha imara açıldı



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Maltepe Atışokulu Mahallesi'ndeki askeri arazi için TOKİ'nin hazırladığı imar planı değişikliğini onaylayarak itirazlar için askıya çıkardı. Plan açıklama raporunda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 11. Kalkınma Planı kapsamında ‘100.000 Sosyal Konut Projesi’ çalışmaları yürütüldüğü hatırlatıldı.

TİCARET VE KONUT İMARI VERİLDİ

Sözcü Gazetesi'nden Özlem Güvemli'nin haberine göre, bu kapsamda barınma ve konut ihtiyacını karşılamak amacıyla Maltepe'de bulunan, Milli Savunma Bakanlığı adına olan tahsisleri kaldırılan ve TOKİ’ye devri yapılan taşınmazlarda, kentsel alan üretimi çalışmalarına başlandığı kaydedildi. Bu doğrultuda İstanbul'un anayasası kabul edilen 1/100 binlik Çevre Düzeni Planı'nda ‘Askeri alan ve Askeri Güvenlik Bölge’ fonksiyonuna sahip olan dev arazinin fonksiyonu ‘Kentsel Gelişme Alanı’ olarak değiştirildi.

Aynı anda uygulama ve nazım imar planı değişiklikleri de gerçekleştirildi. Toplam 528 bin 718 metrekarelik alanın; 122 bin 442 metrekaresi konut alanı, 138 bin 701 metrekaresi ise ‘ticaret+konut alanı’ olarak planlandı. Bu fonksiyonlara sahip alanlarda inşaat oranı 1.50, yükseklik 7 kat olarak planlandı. Arazinin geri kalanında, park, belediye hizmet alanı, okul, hastane, cami, sosyal ve kültürel tesisler yer alacak