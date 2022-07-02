Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İstanbul’da bir askeri alan daha imara açıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul’da bir askeri alanı daha konut imarına açtı. TOKİ’ye devredilen Maltepe’deki 528 bin metrekarelik askeri alana, 7 katlı “sosyal konutlar” dikilecek.

02 Temmuz 2022 Cumartesi 23:34
İstanbul’da bir askeri alan daha imara açıldı

İstanbul’da bir askeri alan daha imara açıldı


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Maltepe Atışokulu Mahallesi'ndeki askeri arazi için TOKİ'nin hazırladığı imar planı değişikliğini onaylayarak itirazlar için askıya çıkardı. Plan açıklama raporunda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 11. Kalkınma Planı kapsamında ‘100.000 Sosyal Konut Projesi’ çalışmaları yürütüldüğü hatırlatıldı.

Sözcü Gazetesi'nden Özlem Güvemli'nin haberine göre, bu kapsamda barınma ve konut ihtiyacını karşılamak amacıyla Maltepe'de bulunan, Milli Savunma Bakanlığı adına olan tahsisleri kaldırılan ve TOKİ’ye devri yapılan taşınmazlarda, kentsel alan üretimi çalışmalarına başlandığı kaydedildi. Bu doğrultuda İstanbul'un anayasası kabul edilen 1/100 binlik Çevre Düzeni Planı'nda ‘Askeri alan ve Askeri Güvenlik Bölge’ fonksiyonuna sahip olan dev arazinin fonksiyonu ‘Kentsel Gelişme Alanı’ olarak değiştirildi.

TİCARET VE KONUT İMARI VERİLDİ

Aynı anda uygulama ve nazım imar planı değişiklikleri de gerçekleştirildi. Toplam 528 bin 718 metrekarelik alanın; 122 bin 442 metrekaresi konut alanı, 138 bin 701 metrekaresi ise ‘ticaret+konut alanı’ olarak planlandı. Bu fonksiyonlara sahip alanlarda inşaat oranı 1.50, yükseklik 7 kat olarak planlandı. Arazinin geri kalanında, park, belediye hizmet alanı, okul, hastane, cami, sosyal ve kültürel tesisler yer alacak

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boğaziçili öğrencilere Rektörlükten mezuniyet şantajı
Boğaziçili öğrencilere Rektörlükten mezuniyet şantajı
Ankara’da yine adalet arandı
Ankara’da yine adalet arandı
Barınma merkezinden kaçan Afganlılar her yerde aranıyor
Barınma merkezinden kaçan Afganlılar her yerde aranıyor
Busenur Doğanay'ın ölümü | Yakını da sel baskınında can vermiş
Busenur Doğanay'ın ölümü | Yakını da sel baskınında can vermiş
Hekimlik Andı'na dekanlık müdahalesine, genç doktorlardan sert tepki
Hekimlik Andı'na dekanlık müdahalesine, genç doktorlardan sert tepki
MTA, Kazdağları'nda uranyum arıyor, vatandaşlar tedirgin
MTA, Kazdağları'nda uranyum arıyor, vatandaşlar tedirgin
Taş ocağına karşı Bolulu köylülerin hukuk zaferi
Taş ocağına karşı Bolulu köylülerin hukuk zaferi
Kastamonu'da ölümüne konut inşaatı | Felaketten ders çıkarılmamış
Kastamonu'da ölümüne konut inşaatı | Felaketten ders çıkarılmamış
Cüneyt Arkın Hayatını kaybetti | Kara Murat'a veda vakti
Cüneyt Arkın Hayatını kaybetti | Kara Murat'a veda vakti
Hatay | Suriyeli'ye serbest, Türk'e yasak şehir
Hatay | Suriyeli'ye serbest, Türk'e yasak şehir

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim