İstanbul'da kar | İl genelinde olumsuzluk yaşanmadı

İstanbul’da soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya başladı. Silivri, Çatalca, Büyükçekmece ilçelerinde başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde kent genelinde etkili oldu. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve beraberindeki İBB heyeti, alınan önlemleri denetledi, çalışmaları AKOM’dan takip etti. Alınan önlemler sonuç verdi. Sabaha kadar devam eden çalışmalar sayesinde, İstanbul genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Soğuk ve yağışlı hava dün saat 17.00’dan itibaren tüm Marmara Bölgesi’yle birlikte İstanbul’da da etkisini gösterdi. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar AKOM’da ilgili İBB birimlerinin yöneticileriyle İstanbul’da alınan önlemleri gözden geçirdi. Ek önlemler alınması için değerlendirme toplantısı yapıldı. İstanbul trafiği anbean takip edildi.

İLK GÜN OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Aralarında Yol Bakım, İBB İtfaiyesi, İBB Trafik Müdürlüğü, İSKİ, Zabıta, İGDAŞ, ALO 153 Çözüm Merkezi, Park Bahçeler Müdürlüğünün de bulunduğu toplam 26 İBB Biriminin yöneticileri, ekiplerinin çalışmalarını AKOM’dan takip etti. Veriler anında değerlendirildi. Gerekli müdahaleler yapıldı. Karne tatiliyle birlikte İstanbul’da kar yağışının akşam saatlerinde etkili olması yoğunluğu yüzde 90’lara çıkarsa da kent geleninde kapanan yol olmadı. Trafikte olumsuzluk yaşanmadı.

5 BİN TON TUZ, 6.5 TON SOLÜSYON DÖKÜLDÜ

İstanbul genelinde 60 noktada kurulan BEUS’tan (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) gelen mesajlar doğrultusunda ekipler çalışma yürüttü. Kritik noktalara kutu tuzlar bırakıldı. Gelen veriler ışığında üstgeçitler, otobüs durakları, meydanlar gibi kritik noktalarda da kar birikintilerine ve buzlanmalara ekipler tarafından anında müdahale edildi. İBB Yol Bakım ekibi şuana kadar 5 bin ton tuz, 6,5 ton da solüsyon kullandı.

İBB EVSİZLERİ MİSAFİR EDİYOR

Sokakta yaşayan evsizler, zabıta ekipleri tarafından ikna edilip sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra İBB tesislerinde misafir edildi. Erkekler için Esenyurt’ta bulunan 300 kişi kapasiteli bakım merkezi, kadınlar için de 100 kişi kapasiteli Kayışdağı’ndaki misafirhane hizmet vermeye başladı. Bu merkezlerde giyim, hijyen, ilaç desteği veriliyor. Buna ek olarak, sağlık taramasından sonra, COVID pozitif çıkan evsizler, belirlenen alanlarda izolasyona alınacak. Bu çalışmalar, İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülüyor.

MOBİL BÜFELER HAZIR BEKLİYOR

Yoğun kar yağışlarında, kişisel arabalarını kullanmayı tercih eden vatandaşların trafikte kalmaları senaryosuna karşın İBB: sıcak içecek, çorba ve su servisi hizmeti sunan mobil büfelerini hazırda tutuyor.

CAN DOSTLARIMIZA GÜNLÜK YAKLAŞIK 2 TON MAMA

İBB Veteriner Hizmetleri, soğuk günlerde sokaktaki canlarımız için çalışmalarına ara vermeden sürdürecek. Alo 153’e gelen hasta ve yaralı hayvan ihbarları, 24 saat boyunca alınmaya devam ediyor. Belirlenen iki bakımevinde gece çalışması kapsamında 21 personel ve 4 araç ile sahipsiz hayvanların muayene, tedavi ve bakımları yapılacak. İl genelinde 500 noktada günlük yaklaşık 2 ton mama ile sahipsiz hayvanlara gıda desteği yapılıyor.

Avrupa ve Anadolu Yakası Kent Temizlik Şefliği ekipleri, bugün beklenen yoğun kar yağışıyla ilgili öncelikli olarak; E-5 güzergâhındaki yaya üst geçit-alt geçit -yürüyüş yolları, merdivenleri, duraklardaki bekleme yerleri; sahil yolları, hastane, okul gibi kamu kuruluşlarının önlerinde kar küreme gibi temizlik işlemlerini gerçekleştiriyor. Avrupa Yakası ve Anadolu yakasında tıbbı atık toplama işlerine ara verilmedi.

METROBÜS HATTINDA 33 İŞ MAKİNASI GÖREVDE

Köy yollarını açık tutmak için 142 kepçeli traktör görevlendirilirken, 11 vinç ve kurtarıcı da görev başında olacak. Metrobüs güzergahı boyunca da 33 iş makinası ortaya çıkabilecek olumsuzluklara müdahale için hazır bekliyor.

7 BİN 421 PERSONEL, 1.582 ARAÇ 7/24 GÖREV BAŞINDA

İstanbul'da toplam 7 bin 421 personel, 1.582 karla mücadele aracı ve iş makinası, ana cadde ve meydanların açık tutulması için görev başında. Şehrin 350 farklı noktasına kurulan istasyonlarda toplam 206 bin 56 ton tuz ve 64 farklı tankta toplam 1.290 ton solüsyon, karla mücadele için aralıksız çalışıyor.

VERİLERLE İBB KIŞ ÇALIŞMALARI

İBB’nin kışa hazırlık kapasitesi aşağıdaki gibidir;

Sorumlu Yol Ağı: 4.023 km

Personel Sayısı: 7.421

Araç ve iş Makinesi Sayısı: 1.582

Tuz Stoku: 206.056 ton

Kutu Tuz (kritik noktalara): 350 adet

Solüsyon Durumu: 64 tank (1.290 ton kapasite, saatte 25 ton üretim)

Traktör Sayısı (köy yolları için) : 142

Vinç - Kurtarıcı Sayısı: 11

Metrobüs Güzergâhı: 187 km (33 iş makinesi)

Buzlanma Erken Uyarı Sistemi: 60 istasyon