İstanbul'da şehir içi ulaşım 24 saat sürecek



İstanbul'da şehir içi ulaşımda kesintisiz sefer sistemine geçiliyor. Toplu taşıma araçlarının özellikle yoğun yolcu trafiğinin olduğu bölgelerde 24 saat sefer planlaması yapıldı. Bir süredir devam eden test çalışmalarından alınan sonuçlar 24 saat kesintisiz toplu ulaşım hizmeti konusunda alınan kararda etkili olduğu bildiriliyor.

Metro İstanbul 24. dönem tren sürücüsü bröve törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos'ta yoğun hatlarda 24 saat ulaşımın başlayacağını açıkladı.



Törende konuşan İmamoğlu, “Bu şehir 24 saat yaşıyor. Gece mesaisine kalandan, gece bu şehrin çok aktif olduğunu biliyoruz. Kentin her noktası birbirinden farklı. Uzun yıllardır tartışılan 24 saat üzerinden taşımanın sağlanmasıyla ilgili ne yazık ki, bir türlü başlanamayan bu uygulamayı özellikle metro hatlarında ve de çok yoğun metro hatlarında, çok yoğun otobüs hatlarında 24 saat ulaşımla ilgili 30 Ağustos gece 12'den sonra, 24 saat ulaşımı İstanbul'da başlatacağız. Bunu şimdiden müjde edelim" dedi.