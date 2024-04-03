Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İstanbul’daki 21 ilçe 51 sandıkta yeniden sayım

İstanbul'da seçim sonuçlarında ağır yenilgi alan AK Parti, bazı ilçelerde itirazlarını sürdürüyor. AKP'nin itirazları kabul edilirken, CHP'nin itirazları reddedildi

03 Nisan 2024 Çarşamba 08:15
İstanbul’daki 21 ilçe 51 sandıkta yeniden sayım






İstanbul’daki 21 ilçe 51 sandıkta yeniden sayım


Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul'da 31 ilçede AKP'nin yeniden sayım talebini reddetti. YSK, yaklaşık 4.5 saat süren toplantıda 21 ilçedeki 51 sandıktaki oyların tamamının yeniden sayılmasına karar verdi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul genelinde tüm oyların yeniden sayılması yönündeki talebi reddetmesi sonrası gözler, sondajlama yöntemiyle yeniden sayım kararı çıkan sandıklara çevrildi.

Kurulun kararına göre 21 ilçedeki 51 sandıktaki oyların tamamı yeniden sayılacak.

NTV'de bugün yer alan habere göre söz konusu ilçeler ve sandık numaraları şöyle:


 Ataşehir 1306

Avcılar 2372, 1017

Bağcılar 1025, 2041, 2174, 3106, 3368

Bahçelievler 2169

Beşiktaş 1034, 1076, 1184

Beykoz 1013

Esenler 2114

Esenyurt 1169, 1181

Eyüpsultan 1131

Fatih 1249, 3139, 1075

Gaziosmanpaşa 1279, 3300

Kadıköy 3052, 1306, 3068

Kartal 1034

Küçükçekmece 3491, 1073, 1522, 3294

Pendik 1095

Sarıyer 1082, 1253

Sultangazi 1035, 1009, 1217, 2389

Şişli 1002

Ümraniye 2215, 3023, 3408, 3439, 2025

Üsküdar 1287, 2059

Zeytinburnu 1123, 1172, 1264, 2016, 2205, 2090

Anahtar Kelimeler:
SeçimİstanbulItirazİBBYüksek Seçim Kurulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’deki Seçim Dünya’da da Mercek Altında
Türkiye’deki Seçim Dünya’da da Mercek Altında
AKP'li Üsküdar Belediyesi milyonluk börek yemiş
AKP'li Üsküdar Belediyesi milyonluk börek yemiş
TREDAŞ’ın güvenli göç güzergâhında leyleklerin yuvası hazır
TREDAŞ’ın güvenli göç güzergâhında leyleklerin yuvası hazır
AKP'li başkan kaybetti, binaya girdi, polis geldi
AKP'li başkan kaybetti, binaya girdi, polis geldi
Erdoğan mağlubiyeti kabul etti, balkona çıktı
Erdoğan mağlubiyeti kabul etti, balkona çıktı
Kırklareli'nde kazanan Cumhur İttifakı oldu
Kırklareli'nde kazanan Cumhur İttifakı oldu
MASAK soruşturması | Fenomenlerin serveti dudak uçuklattı
MASAK soruşturması | Fenomenlerin serveti dudak uçuklattı
1453 projesi imar planları yeniden iptal edildi
1453 projesi imar planları yeniden iptal edildi
İsmail Ağa'da tartışma büyüyor | Cemaat Babamın Malıdır
İsmail Ağa'da tartışma büyüyor | Cemaat Babamın Malıdır
Türk halkı sandık başında buluşuyor | 61 milyon seçmen oy verecek
Türk halkı sandık başında buluşuyor | 61 milyon seçmen oy verecek

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim