İstanbulkart | Çocuklu annelere yönelik ücretsiz uygulama bugün başlıyor



Geçen hafta toplanan İBB Meclisi’nin ardından, UKOME de küçük çocuklu annelere ücretsiz İstanbulkart verilmesini içeren düzenlenmeyi onayladı. UKOME, Adalar’da kullanılmaya başlayacak elektrikli araçların ücret tarifesini de belirledi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, Harbiye İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ile İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir’in başkanlığında düzenlenen toplantıda, kurumların UKOME üyeleri ile esnaf ve ilçe belediyesi temsilcileri de yer aldı.

Toplantıda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun vaatleri arasında bulunan 0 – 4 yaş (0 – 48 ay) aralığında çocuğu olan annelerin toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmasını içeren rapor ele alındı. Görüşlerin belirtilmesinin ardından oylanan rapor, oy birliğiyle onaylandı.

Karar, annelerin sosyal hayata katılımını artırmak ve aile ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla alındı. Kararla, ulaşım hareketliliğini artırmak, toplu ulaşımı teşvik etmek, özel araç kullanımını ve buna bağlı olarak otomobil kullanımından kaynaklı karbon salınımını azaltmak da hedefleniyor.

İBB Meclisi de 17 Temmuz’daki kararıyla, 4 yaşa kadar çocuğu olan çocukların annelerine ücretsiz ulaşım kartı verilmesini ve ücretsiz taşıma bedelinin Belediye bütçesinden karşılanmasını onaylamıştı.



0 – 48 ay çocuğu olan anneler, yarından itibaren Anne Kart adı altında ücretsiz İstanbulkart (150 kontör içeren) alabilecek. Kartlar İstanbulkart başvuru noktalarından veya https://www.istanbulkart.istanbul/anne-kart adresi üzerinden online müracaat ederek alınabilecek.



ADALAR ELEKTRİKLİ ARAÇ TARİFESİ BELİRLENDİ



UKOME, Adalar’da kaldırılan faytonların yerine kullanılmaya başlanacak elektrikli araçlara yönelik ücret tarifesini de belirledi. Tarife belirlenirken, Adalar sakinlerinin İstanbul’daki ücret tarifesinin aynısından yararlanılmasına özen gösterildi. Adalar’ı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere ise ayrı bir ulaşım tarifesi belirlendi.

TALEP BAZLI TAŞIMACILIK ÜCRETLERİ

Ada Taksi Açılış Ücreti Km ücreti Adalılar İçin 5,00 TL 3,10 TL Turistler İçin 15,00 TL 12,00 TL

TOPLU ULAŞIM ÜCRETLERİ

İndirimli Kartlar Geçmez Aktarma Almaz/Vermez Mavikart Geçer AdakartMavikart Geçer Sınırlı Kullanımlı Bilet Geçer Ücretsiz Geçmez Özel İndirim / Ücretsiz Uygulamaları Geçmez Tam Kontör 12 TL Öğrenci 12 TL Öğretmen 12 TL Yaşlı 12 TL Adakart 3,5 TL Sınırlı Kullanım Bilet Limiti 5 Limit Mavikart / Abonman (Limit) 7 Limit Mavikart / Adakartlı (Limit) 1 Limit

ADAKART ABOMAN BEDELİ, AYLIK TAM MAVİKART GİBİ OLACAK



Adakart Abonman bedeli ve limit bilgileri İstanbul genelinde geçerli olan Tam mavikart/abonman değerlerinde olacak. Tam Abonmanın geçerli olduğu hatlarda kullanılabilecek ve sadece Adakart’a yüklenebilecek. Adalar’da otursa dahi öğrenci – öğretmen – yaşlıya Adakart abonmanı yüklenemeyecek. Adakart Abonman hak edişleri İstanbul genelindeki hesaplamaya dahil edilecek.



ADALAR’DA YAYA YOLU YERİNE TRAFİĞE KAPALI ALAN GELDİ



UKOME’nin aldığı bir diğer konu, daha önce alınan kararda yer alan “Adalar İlçesindeki bütün yolların yaya yolu olarak ilan edilmesi” ifadesinin kaldırılması oldu. Bu ifadenin yerine; kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları ve istisnalar dışında bireysel elektrikli araç kullanımının yasaklanması, Haziran 2021 tarihinden itibaren belirlenen alanların her türlü trafiğe (taşıt, yaya ve bisiklet dâhil) kapalı olması benimsendi.



Trafiğe kapalı alanlarda, İETT tarafından temin edilen tescile tabi olmayan elektrikli araçlar toplu ulaşım, rekreatif gezi, talep bazlı taşımacılık amacıyla kullanılacak. Elektrikli araçların kullanılacağı yollar, yaya ve bisiklet trafiğinden kesin şekilde ayrılacak.

YERLİ TASARIM ARAÇLAR ÜRETİLECEK



İBB, ilçe için özel olarak tasarlanmış, yerli teknoloji ve malzemeler ile üretilmiş, Adalar’ın fiziki koşullarına uygun, çevre ve gürültü kirliliğine yol açmayan, yolculuk taleplerini yeni araçlar temin edecek. Yeni araçlar hizmete girinceye kadar yolculuk taleplerinin satın alınan geçici elektrikli araçlar ile karşılanacak.



İlçede toplu ulaşım, rekreatif gezi, talep bazlı taşımacılık faaliyetleri, Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili mevzuata uygun, tescile tabii elektrikli araçlarla yapılacak. Hız limiti 20 km/saat olacak. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada Vapur İskeleleri Çevresindeki Yolların Yayalaştırılması Projesi” kapsamında tamamen yayalaştırma kararı verilen yollar dışında kalan yolların tamamı taşıt, yaya ve bisiklet kullanımına açık olacak.



ELEKTRİKLİ KAYKAYLAR İÇİN BAKANLIK İLE İŞBİRLİĞİ YAPILACAK



Öte yandan, İBB; tüm dünyada olduğu gibi İstanbul’da da yaygınlaşan elektrikli kaykay (e-scooter) kiralama sistemlerini bir sisteme sokmak için hazırladığı yönergeyi UKOME toplantısına taşıdı. Ancak; bu alandaki kuralların belirlenmesini, kullanıcıların aldığı hizmetin kalitesinin artırılmasını ve hizmete hukuki bir altyapı kazandırmayı amaçlayan yönerge, oy çokluğuyla uygun bulunmadı. UKOME’den yönerge yerine, konuyla alakalı ulusal bir mevzuat hazırlanması için İBB’nin sistemleri hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan görüş alması uygun görüldü.