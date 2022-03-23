İstanbulkart denetimi | 8 bin usulsüz kullanım ortaya çıkarıldı

İstanbulkart denetimleri arttırıldı. Kişiye özel verilen kartlar, sadece sahibi tarafından kullanılabiliyor. Başkasına ait kart kullanımı tespit edildiğinde ise iptal ve para cezası uygulanıyor.Son denetimlerde 8 bin usulsüz kullanım tespit edildi. Usulsüz kartlar iptal edilirken, kullanıcılarla ilgili de işlem yapıldı.

Usulsüz İstanbulkart kullanımının yaygınlaştığını tespit eden, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşım araçlarına, istasyonlara ve duraklara konuyla ilgili uyarı afişler astı. İETT otobüsleri, metrobüs ve metrolardaki ekranlardan görsel olarak, anons sistemlerinden de sesli olarak uyarılar yapıldı.

İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, usulsüz kart kullanımının önüne geçmek için alanda da kontrollere başladı.

DENETİMLER VE YAPTIRIMLAR ARTIYOR

Son aylarda otomasyon sistemi ile aylık ortalama 8 bin şüpheli işlem tespit edildi. Her ay ortalama 4 bin 500 kullanıcı SMS ile bilgilendirilirken, 3 bin kart da geçici olarak bloke edildi. Usulsüz kullanım tespit edilen kart kullanıcılarına ayrıca aylık tam mavi kart bedeli olan 430 lira ceza da uygulandı.

Fiziki denetimlerin İstanbul genelinde yaygınlaştırılması için de hat bazlı gezici denetim ekipleri oluşturuldu. Metro istasyonlarında başlatılan denetimler, İETT otobüslerinin içinde de yaygınlaştırıldı.

Usulsüz kullanılıp yapıldığı tespit edilen istanbulkartların sahiplerinin telefonlarına uyarı mesajlara gönderildi. Aynı usülsüzlüğü ikinci kez yaptığı tespit edilen kullanıcıların kartları gri listeye alındı.

Tekrarlanan usulsüz kullanım sonrasında, kart imtiyazının belli süreliğine kaldırılması ve adli süreç gibi yaptırımlar da devreye alındı. Kurumsal kartların usulsüz kullanılması halinde ise ilgili kuruma bilgi verilerek kart sahibinin siciline işlenmesi de gündeme gelebilecek.

Toplu ulaşım araçlarında kullanılan tam, indirimli, öğrenci, ücretsiz ve emekli gibi İstanbulkart’lar, aynı zamanda kişiye özel olarak basılıyor. Her kart ihtiyaçlara göre sadece kart sahibinin kullanımı için veriliyor. Vatandaşların sadece kendilerine ait ulaşım kartını kullanması gerekiyor. Kişisel kartların başkası tarafından kullanılması, usulsüzlük oluşturuyor.

