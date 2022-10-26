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İstanbullular depreme AKUT Vakfıyla hazırlanıyor

AKUT VAKFI ve İBB AKOM iş birliği ile gerçekleştirilen “Afet Gönüllüleri” projesi, İstanbul genelinde tüm hızıyla devam ediyor. 

26 Ekim 2022 Çarşamba 15:14
İstanbullular depreme AKUT Vakfıyla hazırlanıyor

İstanbullular depreme AKUT Vakfıyla hazırlanıyor


 

İstanbul’un afet ve acil durum risklerine karşı, yerelde müdahalenin öneminden yola çıkılarak oluşturulmuş “Afet Gönüllüleri” projesine ilişkin “TAO-İME Toplama Alanlarında Organizasyon ve İlk Müdahale Ekipleri” eğitimleri, gönüllü katılımlarla İstanbul genelinde sürüyor.


AKOM’un web sayfası üzerinden başvuru yapan gönüllüler, AKUT VAKFI eğitmenleri tarafından bir dizi eğitim alarak afet ve acil durumlara karşı bilinçli bir toplum olma yolunda özveriyle katkı sunuyorlar.

İstanbul İtfaiyesi'nin yanı sıra İstanbul Arama-Kurtarma Derneği, Hayata Destek Derneği, Marmara Arama Kurtarma Derneği, İhtiyaç Haritası, ÇYDD, Motorlu Kuryeler Federasyonu, İNOGAR, NESAR Arama Kurtarma Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği proje kapsamında Bakırköy, Sarıyer ve Kartal’da verilen eğitimlere bu hafta Zeytinburnu’nda 51 gönüllü ile devam edildi.

Güvenli yaşam kültürünün yaygınlaştırılması ve beklenen İstanbul depremi başta olmak üzere olası afet ve acil durumların genelinde yerel halkın bilinçlendirilmesi konularına hassasiyetle yaklaşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB AKOM Müdürü Selçuk Tütüncü ve AKUT VAKFI Başkanı Nasuh Mahruki’nin gözetimiyle gerçekleşen proje kapsamında, toplam 5.450 İstanbullu şehrin afet risklerine karşı daha bilinçli ve güvenli bir hayata başlayacak.

Gönüllü Başvuruda bulunmak için bu adresi ziyaret edebilirsiniz:  https://akom.ibb.istanbul/gonulluol/  
 

Son Güncelleme: 26.10.2022 15:43
Anahtar Kelimeler:
AKUTİBBAKUT Vakfı
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