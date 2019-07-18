İstiklal Caddesi'nde kablo koptu, tramvay seferleri durdu

İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nin en önemli figürlerinden biri olan nostaljik tramvayın seferleri kablo kopması yüzünden durdu



İstiklal caddesinin ünlü tramvayı akşam saatlerinde kablo kopması yüzünden seferlerini durdurdu. Katener adı verilen elektrik kablosu ile bir telekomünikasyon şirketine ait reklam panosunu taşıyan kablolar koptu. Bu nedenle nostaljik tramvay seferleri durdu.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayın katener adı verilen elektrik kablosu ile bir telekomünikasyon şirketine ait reklam panosunu taşıyan kablolar koptu. Bu nedenle nostaljik tramvay seferleri durdu.

İtfaiye ekipleri, düşme ihtimaline karşı panoları yerinden kaldırmak için çalışma başlattı.