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İstiklal Caddesi'nde kablo koptu, tramvay seferleri durdu

İstanbul'un en önemli sembollerinden biri olan nostaljik tramvay, kopan kablolar yüzünden seferlerini durdurmak zorunda kaldı.

İstiklal Caddesi'nde kablo koptu, tramvay seferleri durdu

İstanbul'un en önemli sembollerinden biri olan nostaljik tramvay, kopan kablolar yüzünden seferlerini durdurmak zorunda kaldı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 22:50
İstiklal Caddesi'nde kablo koptu, tramvay seferleri durdu

İstiklal Caddesi'nde kablo koptu, tramvay seferleri durdu

İstanbul Beyoğlu'nda  İstiklal Caddesi'nin en önemli figürlerinden biri olan nostaljik tramvayın seferleri kablo kopması yüzünden durdu


İstiklal caddesinin ünlü tramvayı akşam saatlerinde kablo kopması yüzünden seferlerini durdurdu. Katener adı verilen elektrik kablosu ile bir telekomünikasyon şirketine ait reklam panosunu taşıyan kablolar koptu. Bu nedenle nostaljik tramvay seferleri durdu.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayın katener adı verilen elektrik kablosu ile bir telekomünikasyon şirketine ait reklam panosunu taşıyan kablolar koptu. Bu nedenle nostaljik tramvay seferleri durdu.

İtfaiye ekipleri, düşme ihtimaline karşı panoları yerinden kaldırmak için çalışma başlattı.

Son Güncelleme: 18.07.2019 22:55
Anahtar Kelimeler:
KatenerSon Dakika HaberlerTramvayİstiklal CaddesiBeyoğlu
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