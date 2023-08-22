İstiklal Caddesi'nde Para Saçanlara gözaltı





İstanbul İstiklal Caddesi'nde para saçarak ilerleyen iki kişi sosyal medyadan büyük tepki çekmişti. 2022 yılına ait olduğu belirlenen görüntülerle ilgili Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, görüntülerde yer aldığı belirlenen O.M.N. gözaltına alındı. E.A. isimli kadının ise Adana'da yaşadığı belirlendi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınlanarak tepkilere neden olan İstiklal Caddesi'nde para saçma görüntüleriyle ilgili Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda görüntünün 2022 yılına ait olduğu, şüphelilerden birinin daha önce de benzer görüntüler paylaştığı öğrenildi. Görüntülerde yer alan O.M.N. yakalanarak gözaltına alındı.

Polis merkezinde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.M.N., "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılamak" suçundan adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Görüntülerde yer alan E.A. isimli kadının ise Adana'da yaşadığı belirlendi.