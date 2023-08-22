Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İstiklal Caddesi'nde Para Saçanlara gözaltı

Son aylarda İstanbul'un en kalabalık yürüyüş güzergahı İstiklal Caddesi'nde yabancı uyruklu şahısların para saçma olayına tepkiler sürerken, son görüntülerde yer alan iki kişi gözaltına alındı.

22 Ağustos 2023 Salı 21:19
İstiklal Caddesi'nde Para Saçanlara gözaltı

İstiklal Caddesi'nde Para Saçanlara gözaltı



İstanbul İstiklal Caddesi'nde para saçarak ilerleyen iki kişi sosyal medyadan büyük tepki çekmişti. 2022 yılına ait olduğu belirlenen görüntülerle ilgili Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, görüntülerde yer aldığı belirlenen O.M.N. gözaltına alındı. E.A. isimli kadının ise Adana'da yaşadığı belirlendi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınlanarak tepkilere neden olan İstiklal Caddesi'nde para saçma görüntüleriyle ilgili Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda görüntünün 2022 yılına ait olduğu, şüphelilerden birinin daha önce de benzer görüntüler paylaştığı öğrenildi. Görüntülerde yer alan O.M.N. yakalanarak gözaltına alındı.

Polis merkezinde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.M.N., "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılamak" suçundan adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Görüntülerde yer alan E.A. isimli kadının ise Adana'da yaşadığı belirlendi.

Anahtar Kelimeler:
İstiklal CaddesiPara Saçanlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye için en zorlu bir kış mevsimi uyarısı
Türkiye için en zorlu bir kış mevsimi uyarısı
Bakanlık önünde 'Açım' diye bağırdı, kelepçelendi
Bakanlık önünde 'Açım' diye bağırdı, kelepçelendi
Çanakkale'de köyler boşaltılıyor | Boğaz ve yollar kapatıyldı
Çanakkale'de köyler boşaltılıyor | Boğaz ve yollar kapatıyldı
635 orman talan edilecek | Dağlara maden işkencesi
635 orman talan edilecek | Dağlara maden işkencesi
GATA'yı ipliğe muhtaç ettiler
GATA'yı ipliğe muhtaç ettiler
Ege Bölgesi'nde deprem stresi artıyor
Ege Bölgesi'nde deprem stresi artıyor
Cübbeli Ahmet, Ümit Özdağ'ı hedef aldı
Cübbeli Ahmet, Ümit Özdağ'ı hedef aldı
İstanbul'un su kaynakları tükeniyor | İmamoğlu'ndan tasarruf çağrısı
İstanbul'un su kaynakları tükeniyor | İmamoğlu'ndan tasarruf çağrısı
Yalova'da deprem gerçeği paneli | 24 yıldır unutulmayan acı
Yalova'da deprem gerçeği paneli | 24 yıldır unutulmayan acı
Anıtkabir'e cami | Elinizi atmadığınız bir orası kalmıştı
Anıtkabir'e cami | Elinizi atmadığınız bir orası kalmıştı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim