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İstismar destekçilerine Ece Üner'den sert tepki | Utanmıyorlar

Babası, eşi ve annesi'nin yargılandığı davada adliye önünde toplanarak istismarcılara destek eylemi düzenleyenlere ünlü sunucu Ece Üner'den canlı yayında sert tepki geldi.

31 Ocak 2023 Salı 12:14
İstismar destekçilerine Ece Üner'den sert tepki | Utanmıyorlar

İstismar destekçilerine Ece Üner'den sert tepki | Utanmıyorlar

Türkiye'yi ayağa kaldıran H.K.G'nin istismar davasında adliye önünde toplanan tarikatçılara seslenen ünlü sunucu Ece Üner'Utanmıyorlar, utanmadılar' tepkisi sosyal medyada geniş tepki geldi.


Haber spikeri Ece Üner, tv100 Ana Haber’de Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi henüz 6 yaşındayken 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddiasına ilişkin davanın ilk duruşmasında adliye önünde toplanan gruba tepki gösterdi.

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında zorla evlendirilmesi ve sistematik cinsel istismara maruz bırakılmasına yönelik davanın ilk duruşması, dün Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Mahkeme, baroların katılma taleplerini reddederek duruşmanın kapalı yapılmasına karar verdi. Aile Bakanlığı'nın dün yaptığı başvuru üzerine de davaya ilişkin yayın yasağı getirildi.


Dava öncesi adliye önünde farklı gruplar toplandı. Bir grup Yusuf Ziya Gümüşel’e "iftira atıldığını ve Gümüşel’in masum olduğunu" savundu.

'UTANMIYORLAR'

Ece Üner yaşananlara tv100 Ana Haber’de tepki gösterdi. “Utanmadılar, utanmıyorlar” diyen Ece Üner, şunları söyledi:

“Yüzlerce sarıklı, cübbeli, şalvarlı istismarcılara destek için toplandı. Tekbir getirdi, tehdit etti, gözdağı verdi. Çoğunuz sordunuz nasıl olur ki dediniz. 6 yaşındaki bir çocuğun istismarında sanığı koruyanlar nasıl bu kadarına cüret eder. Bu neyin pişkinliği? Utanmıyorlar mı? diye sordunuz. Cevap verelim: Utanmıyorlar çünkü oy uğruna gerici yobazlığa şirin görünmek isteyenler olduğu için utanmıyorlar. Tarikatlarla mücadele edeceğiz diye haykıran olmadığı için utanmıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En hakiki tarikat medeniyettir diye hatırlatan olmayınca utanmıyorlar. Aydınlık ve karanlık arasında bir seçim yapılmadığı için utanmıyorlar. Kadın ve aileden sorumlu devlet bakanlığının adı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak değiştirilip kadının adı devletten de silindiğinden beri utanmıyorlar. Haklının suçlanıp, arsızın güçlendiği bir iklimde utanıyorlar. 'Bir kereden bir şey olmaz' deyiverip utanmıyorlar....”

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Anahtar Kelimeler:
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