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İstWest'te feci ölüm | 15 kattan dün cam, can aldı

Kiralık ev ararken İstWest adlı rezidansa gelen Soner Elveren, burada 15'nci kattan düşen cam yüzünden hayatını kaybetti.

03 Eylül 2020 Perşembe 17:31
İstWest'te feci ölüm | 15 kattan dün cam, can aldı

İstWest'te feci ölüm | 15 kattan dün cam, can aldı


Korkunç ihmal can aldı. İstanbul Bahçelievler'de, İstWest rezidansta kiralık ev bakmaya giden Soner Elveren'in (42) başına 15. kattan cam düştü. Ev hayalleriyle lüks rezidansa giden Elveren, yaşanan kazada hayatını kaybetti. Olayda büyük bir ihmal olduğunu söyleyen Elveren'in yakınları, hukuki mücadele başlatacaklarını söyledi


İstanbul'da, edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde Yenibosna'da bulunan İstWest isimli lüks rezidansta akılalmaz bir kaza meydana geldi. Rezidansa kiralık ev bakmak için gelen grafiker Soner Elveren'in (42) başına 15. Kattan henüz bilinmeyen bir nedenle cam düştü. Camın düştüğünü gören vatandaşlar hemen talihsiz adamın yardımına koşarken olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen ilk bilgilere göre olay yerine gelen sağlık ekipleri Elveren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak geniş çaplı incelemede bulundu.

Elveren'in cansız bedeni, yapılan ilk incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Elveren'in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

"TEDBİRSİZLİK VE İHMAL SÖZ KONUSU"

Olayın takipçisi olacaklarını söyleyen Avukat Tuğba Kortun, "Kendisi ev bakmaya gidiyor. Aşağı indiğinde üst kattan cam düşüyor. 15. kattan düşüyor deniyor. Soruşturma devam ediyor sonuna kadar takipçisi olacağız. Kesinlikle tedbirsizlik ve ihmal sonucu oluşan bir olay" ifadelerini kullandı.

"ÇOK İYİ BİR İNSANDI"

Soner Elveren'in yakın arkadaşı Evren Dayıcık, "6 senedir yediğimiz içtiğimiz bir, birlikte çalışıyoruz. Hayat dolu dürüst bir adamdı. Yukarıdan cam nasıl düşebiliyor bilmiyorum ama burada bir ihmal var bu durum belli. Ev bakmak istiyordu iş yerine yakın bir yerde. Bir iki gün de beraber bakıyordum. Hatta birlikte gitmeyi düşündük. O 'ben giderim sıkıntı yok' dedi, sonra acı haber geldi. Çok iyi bir insan gitti" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
IstwestÖlümKazaIhmal
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