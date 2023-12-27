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İsveç Türkiye'nin elindeki son koz | Yaptırımlar yağmur gibi yağabilir

NATO'ya tam üye olmak için Ankara'nın onayını bekleyen İsveç ve ABD, Türkiye'nin taleplerine adeta kulak tıkarken askeri uzmanlardan önemli uyarılar geldi.

27 Aralık 2023 Çarşamba 14:14
İsveç Türkiye'nin elindeki son koz | Yaptırımlar yağmur gibi yağabilir






İsveç Türkiye'nin elindeki son koz | Yaptırımlar yağmur gibi yağabilir


Türkiye NATO'nun kurucu üyeleri arasında yer alırken, şimdiye kadar veto hakkını masaya hiç sürmedi. İsveç'in tam üyeliği süreci TBMM komisyonundan geçerken, Ankara'nın talepleri konusunda tek bir gelişme yok.

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Türkiye'nin Avrupa Birliği, BM ve NATO gibi uluslararası kurumlarda etkinliği basiretsiz dış politika girişimlerinin ardından adeta yok oldu. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin diplomasi gücünü ihvancı ekiplerin hoyratca tükettiği dış politikada derin bir çıkmaza girdi. İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda TBMM komisyonun attığı adım bile ne ABD ne de NATO kaynaklarından tek ses yok. Konuyu değerlendiren Emekli Tümamiral Gürdeniz 'İsveç, O gün geldiğinde uygulanacak ambargo ve yaptırımları hayal bile edemezsiniz' dedi.

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifinin TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilmesi üzerine "NATO’daki veto gücümüzü milli çıkarımız için bugüne dek bir kez dahi kullanmadık. Şimdi de başta F16 ve Eurofighter tedariği için veto gücümüzü kullanmıyoruz" dedi.

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, İsveç'in NATO'ya Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edilmesinin ardından önemli bir uyarı açıklaması yaptı.


Teklifin komisyondan geçmesi üzerine "Eminim Washington Stockholm ve Brüksel’de bayram vardır" diyen Gürdeniz, "NATO’daki veto gücümüzü milli çıkarımız için bugüne dek bir kez dahi kullanmadık. Şimdi de başta F16 ve Eurofighter tedariği için veto gücümüzü kullanmıyoruz. Yarın milli davamız için batı ile mutlaka karşı karşıya geleceğiz. O gün geldiğinde uygulanacak ambargo ve yaptırımları hayal bile edemezsiniz" değerlendirmesinde bulundu.


Gürdeniz'in konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:  

"TBMM Dışişleri Komisyonu İsveç’in  NATO üyeliğini kabul etti. Eminim Washington Stockholm ve Brüksel’de bayram vardır. Biraz gerçekçi olalım. NATO jeopolitiği Türk jeopolitiğinin rakibidir.

Zira kurucusu ve kuklacısı  ABD’dir.  NATO denize çıkışı olan Kürdistan’ı ister. KKTC ‘den nefret eder.

Karadeniz’de Montrö karşısında ABD ve AB deniz güçleri  ile sürekli varlık göstermek ister.

Ege ve Doğu Akdeniz’de her zaman Yunanistan’ın yanındadır. Üyelerinin yüzde 90’ı Gazze’de katliam yapan İsrail’in en büyük destekçilerindendir. Daha yeni toprağa verdiğimiz 12 şehidimize neden olan PKK sürecinin tüm silah ve finans destekçileri NATO üyesidir.

Türkiye’ye mülteci akınında en büyük nedenler olan Irak, Suriye, Libya ve Afganistan’daki vahşi parçalama ve müdahalelerde NATO’nun başat rolü ve desteği vardır. Ergenekon ve Balyoz kumpaslarında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kafası kopartılırken NATO’dan tek bir açıklama gelmemiştir. Aksine Türk ordusunun Atatürk damarı yok edilirken mutlu ve gelecekten umutlu olmuşlardır. NATO’daki veto gücümüzü milli çıkarımız için bugüne dek bir kez dahi kullanmadık. Şimdi de başta F16 ve Eurofighter tedariği için veto gücümüzü kullanmıyoruz. Yarın milli davamız için batı ile mutlaka karşı karşıya geleceğiz. O gün geldiğinde uygulanacak ambargo ve yaptırımları hayal bile edemezsiniz. Gazze mitinginde hilafet çağrısı, Meclis’te güneydoğu Anadolu’da Kürtlere özerklik ve Abdullah Öcalan’a af çağrıları yapıldığı bir ortamda iktidar ve muhalefet ile komisyonun ortak İsveç kararı hiç de şaşırtmadı.2024 çok ama çok zor geçecek."

 İsveç’in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi dün Meclis Dışişleri Komisyonu tarafından kabul edildi. Teklife AKP, MHP ve CHP evet oyu verirken, İYİ Parti hayır oyu verdi. DEM Parti ise oylamaya katılmadı.

Anahtar Kelimeler:
NATOTbmmİsveç
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