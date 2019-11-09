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İsveçli özgür kızın Manavgat macarası karakolda bitti

Tatil için tek başına Antalya'ya gelen İsveçli genç kızın çılgınlıkları hem vatandaşları hem de polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

İsveçli özgür kızın Manavgat macarası karakolda bitti

Tatil için tek başına Antalya'ya gelen İsveçli genç kızın çılgınlıkları hem vatandaşları hem de polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

09 Kasım 2019 Cumartesi 16:46
İsveçli özgür kızın Manavgat macarası karakolda bitti

İsveçli özgür kızın Manavgat macarası karakolda bitti


Kıyafelterini çıkardı, sokak sokak gezdi, evlerin bahçe duvarlarına tırmandı, ağaçlardan meyve topladı. Üzerinde pasaportu bulunmayan genç kız kendisini karakola götürmek isteyen polis ekiplerine de direndi. Anna Julia Nygren adlı genç kızın sıradışı davranışları vatandaşların tahammül sınırını aşınca yakalanarak sınırdışına gönderildi.

YARI ÇIPLAK SOKAKLARDA DOLAŞTI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde üzerindeki kıyafetleri çıkararak ara sokaklarda dolaşan, evlerin bahçe duvarlarına çıkan ve ağaçlardaki meyveleri koparan, etrafta koşuşturan genç kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı. Üç gün boyunca vatandaşlar tarafından şüpheli hareketleri sebebiyle defalarca polise ihbarda bulunulan kadın, pasaportu olmadığı için kendisini karakola götürmek isteyen polislere direnip zor anlar yaşattı. Polis ekipleri zaman zaman işlem yapabilmek için kadın meslektaşlarının gelmesini bekledi. İsveç uyruklu Anna Julıa Nygren sonunda memleketine gönderildi.

Aşağı Hisar Mahallesi'ndeki vatandaşların evlerin bahçesinde ve Ebülfeyz Elçibey Parkında yabancı uyruklu bir kadının ilginç hareketlerde bulunduğu ve çevreyi rahatsız ettiği yolundaki ihbarı değerlendiren Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede araştırma yaptı.

TATİL İÇİN MANAVGAT'A GELDİ

Üzerindeki kıyafetleri çıkararak ortalıkta dolaşan, evlerin bahçe duvarlarına çıkan ve bahçedeki meyveleri koparan, etrafta koşuşturan genç kadın, polis ekiplerince önce karakola götürüldü. Ekipler tarafından yapılan araştırmalarda Çolaklı bölgesinde bulunan bir otelde tatil yaptığı belirlenen genç kadın karakoldan alınıp kaldığı otele teslim edildi.

VATANDAŞLAR YİNE ŞİKAYET ETTİ

2 gün sonra aynı mahallede vatandaşlardan gelen şikayet üzerine gelen polisler yine aynı kadınla karşılaştı. Çelişkili bir şekilde konuşan genç kadın, pasaportunun alınıp bu mahalleye bırakıldığını, burada herhangi bir rahatsızlığı olmadığını ve gitmek istemediğini söyledi. Genç kadının güvenliğinden de endişe eden polis, kadına yardım etmek isterken Bir ara polislerden koşarak kaçmaya çalışan genç kadın polislerin ısrarlı takibi sonunda yakalanarak polis karakoluna götürüldü.

SAĞLIK KONTROLÜNE BİLE GİTMEDİ

Gelen tercüman ile tartışan ve sağlık kontrolüne gitmeyi de kabul etmeyen genç kadın kimliği hakkında da bilgi vermedi. Genç kadının çantasında bulunan uçak biletinden İçveç uyruklu 26 yaşındaki Anna Julıa Nygren olduğu, 1 ay önce tatil için geldiği Manavgat’ta birkaç değişik otelde tatil yaptıktan sonra ülkesine dönmediği belirlendi. Genç kadının pasaportu ve diğer eşyalarının nerede olduğu belirlenemedi.

Aşağı Hisar Mahallesinde evlerin bahçesinde ve parkta ilginç tavır ve davranışlarda bulunan ve vatandaşları endişelendiren İsveç uyruklu Anna Julıa Nygren, Manavgat Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda Cumhuriyet karakolu görevlileri tarafından hazırlanan evraklarla birlikte özel bir ekip eşliğinde ülkesine gönderilmek üzere Antalya Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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