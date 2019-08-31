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İtfaiye erleri zamana karşı yarıştı, bina tahliye edildi

İstanbul Avcılar'daki Marmara Caddesi´ndeki bir binanın girişinde, sabah erken saatlerde parlama ve küçük patlamaların ardından başlayan tahliye operasyonu nefes kesti 

İtfaiye erleri zamana karşı yarıştı, bina tahliye edildi

İstanbul Avcılar'daki Marmara Caddesi´ndeki bir binanın girişinde, sabah erken saatlerde parlama ve küçük patlamaların ardından başlayan tahliye operasyonu nefes kesti 

31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:29
İtfaiye erleri zamana karşı yarıştı, bina tahliye edildi

İtfaiye erleri zamana karşı yarıştı, bina tahliye edildi


İstanbul Avcılar'da araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'ndeki bir binanın girişindeki elektrik sayaçlarının bulunduğu bölümde sabah saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Binanın içi dumanla kaplanırken, evinde mahsur kalan yaşlı bir kadın ile bir kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi. Sevk edilen ekipler, yoğun duman ile kaplanan binanın özellikle üst katlarında mahsur kalanları kurtarmak için merdiven kullandı.

YAŞLI KADINI İTFAİYE KURTARDI

Edinilen bilgilere göre binanın üst katında dumandan etkilenen Gülizar Baykara (88) itfaiye ve 112 Acil görevlileri tarafından sedye ile merdivenlerde taşınarak indirildikten sonra Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kontrol amacıyla götürüldü.


"KEDİSİNİ KURTARMAK İÇİN ÇABALADI"

Ebru Gülçiçek, annesi Nezahat Gülçiçek ile birlikte evlerinde kalan kedilerinin kurtarılması için itfaiye erlerinden yardım istedi. Ebru Gülçiçek görevlilerle birlikte eve girerek `Behlül´ isimli kediyi çıkardı, Ebru Gülçiçek, "Kapı kilitliydi. Behlül, çok korkaktır. Yabancıya karşı ürkektir. Duman evin içine girmiş biraz. 5 kez denedikten sonra kaba girmesini sağladım. İtfaiye erleri çok yardımcı oldu. Çok şükür Behlül´ü kurtardık" dedi. Yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgede kısa sürede çok sayıda meraklı kurtarma çalışmalarını ilgi ile izledi.
 

Anahtar Kelimeler:
YangınMarmara CaddesiAvcılar
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