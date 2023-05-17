İYİ Parti Sözcüsü Zorlu | Binlerce itiraz yapıldı

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan “14 Mayıs” açıklaması: Binlerce itiraz yapıldı

Tespitleri doğrultusunda binlerce itiraz yapıldığını belirten Zorlu, “Her bir oyun sonuçlara en sağlıklı şekilde yansımasını sağlayacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.” dedi. Önlerindeki 11 günlük süreçte ikinci tur seçimlerine odaklanacaklarını ve seçimi kazanacaklarını vurgulayan Zorlu, “Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikinci turda 13. Cumhurbaşkanımız olması için İYİ Parti olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci tura kaldığını hatırlatan Zorlu, “Önümüzde daha 11 gün bulunmaktadır. Şunu özellikle vurgulamak isteriz ki, 24 saatin bile uzun olduğu Türk siyaseti için bu süre çok önemli ve kıymetlidir.” dedi.

Geçersiz ve kullanılmayan oylar ile ikinci tura kalamayan diğer adayların aldığı oylar da hesaba katıldığında yepyeni bir bakış açısı ve değerlendirmenin ortaya çıktığına işaret eden Zorlu, sözlerinin devamında iktidara yönelik eleştirilerde bulundu.

“İktidar kara propagandaya başvurdu”

Siyasi iktidarın, hukuki ve siyasi etik kurallarını hiçe sayarak tüm devlet kaynaklarını umarsızca kullandığını, kendisi tarafından yönlendirilen medya ve diğer araçlar vasıtasıyla yoğun bir kara propagandaya başvurduğunu savunan Zorlu, “Ülkenin ağır sorunlarını gölgelemek adına miting meydanlarında gerçekliği olmayan iddia ve görselleri vatandaşlarımıza gerçekmiş gibi sunmaya kalkmış, milli ve dini değerlerimizi de bu sürece ortak etmeye çalışmıştır.” şeklinde konuştu.

“Seçim güvenliğini etkilediler”

İktidarın seçim sonuçlarının erken saatte yayınlanmasıyla birlikte daha önce yaptıkları gibi “kazandık” algısı yarattığını belirten Zorlu, “Gerek sayım/döküm işlemleri, gerekse veri girişi sürecinin güvenliği etkilenmek istenmiştir. Sonuçların saatler içerisinde yaşanan değişiminde tutarsızlıklar olduğu da anlaşılmaktadır.” ifadesini kullandı.

Zorlu, bu aşamada kendilerine düşenin millet iradesine ve her bir oya sahip çıkmak ile hızlıca 28 Mayıs’a hazırlanmak olduğunu ekledi.

“YSK verileri ve ıslak imzalı tutanaklar arasında uyuşmazlık var”

Yaptıkları yoğun incelemeler neticesinde Yüksek Seçim Kurulu verileri ile ıslak imzalı tutanaklar arasında uyuşmayan sandıkların olduğunun ortaya çıktığını aktaran Zorlu, “Karşılaştırmalarımız sonucu tespit ettiğimiz bütün maddi hatalara ve usulsüzlüklere karşı dün saat 15.00 itibarıyla İlçe Seçim Kurullarında düzeltme taleplerimizi ve itirazlarımızı yapmış bulunuyoruz.” dedi

“Binlerce itiraz yapıldı”

Tespitler doğrultusunda binlerce itiraz yapıldığını belirten Zorlu, “Her bir oyun sonuçlara en sağlıklı şekilde yansımasını sağlayacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Vatandaşlarımızın seçim sonuçlarına yönelik endişelerinin farkındayız. Tespitlerimiz ve itirazlarımızın neticesine ve değişimine göre ortaya çıkan tabloyu milletimizle hızlı bir şekilde paylaşacağız.” diye konuştu.

“Sistemimiz sorunsuz çalıştı”

İYİ Parti’nin tüm kadrolarının, gerek sahada gerekse sandıklarda seçim güvenliği için büyük çaba gösterdiğini vurgulayan Zorlu, “Seçim güvenliği konusunda Yüksek Seçim Kurulu ve sandık verilerini karşılaştırmak için kullandığımız Raporlama ve İletişim Sistemi seçim gecesi sorunsuz çalışmıştır. Sandıklarda görev yapan üyelerimiz, gönüllülerimiz ve teşkilatlarımız da aldıkları sonuçları sistemimize işlediler.” açıklamasında bulundu.

“İYİ Parti olarak oylarımızı muhafaza ettik”

“Siyasi iktidar eliyle devletteki tarafsızlığın ortadan kaldırıldığı ve partizanlığın her yeri sarmakta olduğu bu süreçte, kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı parlamentoda salt çoğunluğun üzerinde bir milletvekili sayısına ulaşmıştır” diyen Zorlu, “Seçim sonuçları bağlamında, istediğimiz ve beklediğimiz oy oranına ulaşamasak da İYİ Parti olarak oylarımızı muhafaza ettiğimiz görülmektedir.” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz iktidarı elde etmek”

28 Mayıs’ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ardından, 14 Mayıs’ta milli iradenin ortaya koyduğu neticenin kapsamlı bir analizini yaparak yol haritalarını belirleyeceklerini kaydeden Zorlu, “Muhakkak ki, İYİ Parti’nin hedefi iktidarı elde etmek ve ülke yönetimini üstlenmektedir. Bundan sonra da hedeflerimizden zerre sapmadan Genel Başkanımız sayın Meral Akşener’in önderliğinde yolumuza devam edeceğiz.” dedi.

“Kılıçdaroğlu’nun kazanması için var gücümüzle çalışacağız”

Önlerindeki 11 günlük süreçte öncelikle Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine odaklanacaklarını ve seçimi kazanacaklarını vurgulayan Zorlu, “Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikinci turda 13. Cumhurbaşkanımız olması için İYİ Parti olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Tüm mensuplarımız ve teşkilatlarımızla 28 Mayıs günü sandıkların başında olacağımızı ifade etmek istiyoruz.” diye konuştu.

Zorlu, 28 Mayıs sonrası ise yaklaşık 10 ay sonra gerçekleşecek Mahalli İdareler Seçimleri’ne hazırlanmaya başlayacaklarını ekledi.

“Milletimiz yürütme gücünü Millet İttifakı’na verecektir”

Genel Başkan Meral Akşener’in, 14 Mayıs seçim maratonu kapsamında 54 yerde vatandaşlarla bir araya geldiğini ve birinci tur oylamasına göre seçmenlerinin çok büyük ölçüde Kılıçdaroğlu’na destek verdiğini kaydeden Zorlu, şöyle devam etti: