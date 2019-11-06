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İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak trafik kazasında can verdi 

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak trafik kazasında can verdi 

06 Kasım 2019 Çarşamba 20:02
İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak trafik kazasında can verdi 

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak trafik kazasında can verdi 



İYİ Parti yasta. Parti'nin Yozgat il başkanı ile yönetim kurulu üyeleri geçirdikleri kazada hayatlarını kaybetti. Yozgat ta meydana gelen trafik kazasında İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak ile İYİ Parti Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Şükrü Karabacak hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Yamaçlı beldesi yakınlarında Şahin Köksal yönetimindeki 66 LN 858 plakalı otomobili ile Yenifakılı ilçesine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

Kazada İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak olay yerinde hayatını kaybetti kaybederken Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Şükrü Karabacak ise kaldırıldığı Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanesinde hayatını kaybetti.

Kazada araç sürücüsü Şahin Köksal ile araç içerisinde bulunan Aniş Kutlu ve Veysel Toprakseven ise yaralandı. Yaralılar Yozgat ve Boğazlıyan ilçesindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Seyfi Bayrak ve beraberindeki heyetin Yozgat’ın Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın’ı ziyarete gittiği öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Bayrak’ın cenazesi olay yerinden alınarak Boğazlıyan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın, olay yerine ilk gelen kendileri olduğunu söyleyerek üzüntülerini dile getirdi.
 

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