İzmir Aliağa'da korkutan deprem | İzmir 4.2 ile sallandı



Son Dakika haber, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme konusunda "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında saat 14.53 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

BAKAN ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Çandarlı Körfezi'nde meydana gelen depremin yerin 9.18 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme dair yaptığı ilk açıklamada, şunları kaydetti:

"Ege Denizi Çandarlı Körfezinde 4,2 büyüklüğünde meydana gelen ve İzmir’de de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."