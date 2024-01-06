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İzmir Aliağa'da korkutan deprem | İzmir 4.2 ile sallandı

İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde ve yerin 9.18 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

06 Ocak 2024 Cumartesi 15:02
İzmir Aliağa'da korkutan deprem | İzmir 4.2 ile sallandı






İzmir Aliağa'da korkutan deprem | İzmir 4.2 ile sallandı


Son Dakika haber, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme konusunda "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında saat 14.53 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Çandarlı Körfezi'nde meydana gelen depremin yerin 9.18 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

BAKAN ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme dair yaptığı ilk açıklamada, şunları kaydetti:

"Ege Denizi Çandarlı Körfezinde 4,2 büyüklüğünde meydana gelen ve İzmir’de de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

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Son DepremlerAliağaIzmirDeprem
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