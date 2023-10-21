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İzmir Buca'da deprem oldu | İzmir 4.0 ile sallandı

21 Ekim 2023 Cumartesi 00:25
İzmir Buca'da deprem oldu | İzmir 4.0 ile sallandı






İzmir Buca'da deprem oldu | İzmir 4.0 ile sallandı


Ege bölgesindeki deprem hareketliliği sürüyor. Gece yarısı saat 23.53'de merkez üssü İzmir Buca olan deprem geniş bir alanda hissedildi.


İzmir Buca ilçesi yakınlarında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.0 olarak duyruldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 23:53'te meydana gelen deprem Gaziemir ile Buca ilçeleri arasında oluştu.

Yer Kabuğunun 12 KM derinliğinde meydana gelen sarsıntı İzmir ilçelerinde hissedildi.
 

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................


Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2023.10.20 23:53:08  38.3425   27.2060       12.7      -.-  4.0  3.9   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                İlksel
2023.10.20 23:30:13  40.1937   28.8930        2.3      -.-  2.0  -.-   YAYLACIK-NILUFER (BURSA)                          İlksel
2023.10.20 22:37:52  38.4877   45.1383        5.0      -.-  2.6  -.-   IRAN                                              İlksel
2023.10.20 22:19:34  38.0787   37.0565        1.6      -.-  2.4  -.-   SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.10.20 22:01:01  36.3298   36.1287        5.9      -.-  1.6  -.-   KARAALI-(HATAY)                                   İlksel
2023.10.20 21:56:59  38.0408   37.9707        8.3      -.-  2.5  -.-   SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel
2023.10.20 19:54:01  37.9088   36.2592        5.0      -.-  2.4  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel
2023.10.20 19:37:36  39.6395   25.5378        6.5      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2023.10.20 19:26:21  40.8158   31.0975        7.8      -.-  1.7  -.-   HOCAOGLU-(DUZCE)                                  İlksel
2023.10.20 19:25:22  37.8552   36.3880       13.3      -.-  1.7  -.-   KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.10.20 18:12:38  37.8408   36.3027        7.4      -.-  2.2  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.10.20 16:38:13  37.8975   36.4388       16.3      -.-  1.4  -.-   FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)              İlksel
2023.10.20 16:32:29  36.7387   34.9525       14.8      -.-  2.9  -.-   BAHARLI-TARSUS (MERSIN)                           İlksel
2023.10.20 16:25:04  37.6628   35.8617        5.0      -.-  2.7  -.-   CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)                          İlksel
2023.10.20 16:14:02  38.3395   38.1248        3.1      -.-  2.3  -.-   KUSDOGAN-YESILYURT (MALATYA)                      İlksel
2023.10.20 16:01:02  38.0847   37.0928        6.7      -.-  2.2  -.-   SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.10.20 15:54:13  34.9190   30.6460       10.8      -.-  3.4  3.3   AKDENIZ                                           İlksel
Anahtar Kelimeler:
DepremSon DepremlerIzmirBucaGaziemir
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