İzmir Buca'da deprem oldu | İzmir 4.0 ile sallandı
Ege bölgesindeki deprem hareketliliği sürüyor. Gece yarısı saat 23.53'de merkez üssü İzmir Buca olan deprem geniş bir alanda hissedildi.
İzmir Buca ilçesi yakınlarında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.0 olarak duyruldu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 23:53'te meydana gelen deprem Gaziemir ile Buca ilçeleri arasında oluştu.
Yer Kabuğunun 12 KM derinliğinde meydana gelen sarsıntı İzmir ilçelerinde hissedildi.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2023.10.20 23:53:08 38.3425 27.2060 12.7 -.- 4.0 3.9 ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel 2023.10.20 23:30:13 40.1937 28.8930 2.3 -.- 2.0 -.- YAYLACIK-NILUFER (BURSA) İlksel 2023.10.20 22:37:52 38.4877 45.1383 5.0 -.- 2.6 -.- IRAN İlksel 2023.10.20 22:19:34 38.0787 37.0565 1.6 -.- 2.4 -.- SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.10.20 22:01:01 36.3298 36.1287 5.9 -.- 1.6 -.- KARAALI-(HATAY) İlksel 2023.10.20 21:56:59 38.0408 37.9707 8.3 -.- 2.5 -.- SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel 2023.10.20 19:54:01 37.9088 36.2592 5.0 -.- 2.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel 2023.10.20 19:37:36 39.6395 25.5378 6.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel 2023.10.20 19:26:21 40.8158 31.0975 7.8 -.- 1.7 -.- HOCAOGLU-(DUZCE) İlksel 2023.10.20 19:25:22 37.8552 36.3880 13.3 -.- 1.7 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.10.20 18:12:38 37.8408 36.3027 7.4 -.- 2.2 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.10.20 16:38:13 37.8975 36.4388 16.3 -.- 1.4 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.10.20 16:32:29 36.7387 34.9525 14.8 -.- 2.9 -.- BAHARLI-TARSUS (MERSIN) İlksel 2023.10.20 16:25:04 37.6628 35.8617 5.0 -.- 2.7 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel 2023.10.20 16:14:02 38.3395 38.1248 3.1 -.- 2.3 -.- KUSDOGAN-YESILYURT (MALATYA) İlksel 2023.10.20 16:01:02 38.0847 37.0928 6.7 -.- 2.2 -.- SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.10.20 15:54:13 34.9190 30.6460 10.8 -.- 3.4 3.3 AKDENIZ İlksel