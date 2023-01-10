İzmir'de 2022 yılının en kara noktası Esbaş Alt Geçidi





İzmir’de, geride bıraktığımız 2022 yılında Akçay Caddesi üzerindeki ESBAŞ Alt Geçidi, en fazla olumsuzluğun görüldüğü kaza kara noktası oldu. DGM Köprüsü, Hilal Köprüsü, Tepecik Köprüsü ve Gaziemir Alt Geçidi de yine kazaların sıkça görüldüğü bölgelerdi.

12 AYDA ANA YOLLARDA 10 BİN 322 KAZA



Radyo Trafik İzmir haber merkezine ulaşan bilgilere göre, İzmir’de 2022 yılında ana yollarda trafiği etkileyen 10 bin 322 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 8 bin 738’i hasarlı, bin 466’sı yaralanmalıydı. 118 kaza ise ölümlü olarak kayıtlara geçti.

ÖNE ÇIKAN KARA NOKTALAR YİNE DEĞİŞMEDİ

İzmir’de geçen yıl meydana gelen trafik kazaları incelendiğinde öne çıkan “kaza kara noktalarında” göze çarpan bir değişiklik olmadı. Bir önceki yılın aksine DGM Köprüsü yerine en fazla kazanın raporlandığı nokta ESBAŞ Alt Geçidi’ydi. Akçay Caddesi’nde Serbest Bölge hizasındaki alt geçitte 281 trafik kazası meydana geldi. Halkapınar Kavşağı üzerindeki DGM Köprüsü’nde bir yılda 276 kaza oldu. 12 ay boyunca Hilal Köprüsü’nde 212 trafik kazası meydana gelirken, Tepecik Köprüsü ve Gaziemir Alt Geçidi’nde 179’ar kaza görüldü. Altınyol Meles bağlantısı 156, Bayraklı Tünelleri 154, Su Kemerleri 121 kaza ile 2022 yılında en çok kazaların görüldüğü noktaların başında geldi.

Kaza kara noktalarına bakıldığında, kazaların genellikle katılım noktaları, kavşaklar, alt geçitler gibi şerit azalmasının olduğu yerlerde görüldüğü gerçeği 2022 yılında da değişmedi.



HANGİ ARTERDE KAÇ KAZA MEYDANA GELDİ?

İzmir il sınırları içerisinde yer alan Çevre Yolları ve Otoyollar, geçen yılki kaza oranlarına bakıldığında en fazla kazanın görüldüğü arterlerdi. Özellikle katılım noktalarında görülen olumsuzlukların toplamı bin 289 oldu. Çevre Yolları ve Otoyollar dışında İzmir’de en çok kullanılan, metropol ilçeleri birbirine bağlayan ana yollar, trafik kazalarının sıklıkla görüldüğü yerler. Yılın ilk 6 ayında Anadolu Caddesi en çok olumsuzluğun yaşandığı arterdi ancak yılın 2. yarısında ve yıl genelinde Akçay Caddesi öne çıkan arter oldu. 807 kazanın görüldüğü Akçay Caddesi’nde alt geçitler en kara noktalardı. Anadolu Caddesi’nde 759, Mürselpaşa Bulvarı’nda 617, Yeşildere’de 590, Ankara Caddesi’nde 499 trafik kazası yaşandı.



TRAFİK KAZALARI CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR



Radyo Trafik İzmir haber merkezine geçen yıl ulaşan, ana yollarda meydana gelen 10 bin 322 kazadan 8 bin 738’i hasarlı, bin 466’sı yaralanmalı, 118’i ölümlüydü. Ölümlü kazalardan 21’inde motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 373 yaralanmalı kazada yine motosikletliler vardı. Ölümlü trafik kazalarının 20’sinde ise yayalar yaşamını yitirdi.



KAZALARIN YAKLAŞIK YÜZDE 10’U ZİNCİRLEME



Radyo Trafik haber merkezine 2022 yılında ulaşan kaza bilgilerinden 971’i zincirleme kazalardı, 114’ünde yaralananlar oldu. 175 kazanın kör nokta kazası olarak rapor edilmesi yine dikkat çekiciydi.



İzmir’deki arterlerde trafiği etkileyen toplam 10 bin 390, aylık ortalama 865 araç arızası oluştu. Bu arada arızalanan araçlardan 581’ini belediye otobüsleri oluştururken, ESHOT araçları geçtiğimiz yıl 462 trafik kazasına karıştı.