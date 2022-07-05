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İzmir'de 8 bin 200 yıllık dikiş iğnesi bulundu

İzmir Yeşilova Höyüğü'nde devam eden arkeolojik kazılarda, insanlık tarihine ışık tutacak önemli eşyalar bulundu. Kemikten yapılan bir iğnenin en az 8 bin 200 yıllık olduğu belirlendi

05 Temmuz 2022 Salı 10:09
İzmir'de 8 bin 200 yıllık dikiş iğnesi bulundu

İzmir'de 8 bin 200 yıllık dikiş iğnesi bulundu

İzmir’in ilk insanlarının yaşadığı Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde yapılan kazı çalışmalarında 8 bin 200 yıl öncesine ait kemikten yapılmış iğneler bulundu. Hayvan kemiğinden yapılan iğnelerin, kadınlar tarafından dokumacılıkta kullanıldığı tespit edildi.


İzmir’in ilk insanlarının yaşadığı bölgelerden olan Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde 8 bin 200 yıllık kemikten yapılmış iğneler bulundu. 9 köyde yürütülen kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle yapılıyor. 8 bin 500 yıllık tarihi olan kentte binlerce yıl öncesine ait çipura, öldürücü bir tür olan zehirli vatoz, denizkestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntı da keşfedilmişti. Bu bulgularla ilk İzmirlilerin bügün de olduğu gibi başta midye olmak üzere deniz ürünlerini tükettiği belirlenmişti.

8 BİN 200 YILLIK TARİH 

Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde İzmir'in geçmişine dair çok önemli bulguların bulunduğunu vurgulayan Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Burası kentin tarihinin anlaşıldığı bir yerleşim alanı. Çok geniş bir alanda çalışıyoruz. 1200 metrekare çapındaki bir alanda 2 bölümde bu çalışmayı sürdürüyoruz. Günümüzden 8 bin 200, 6 bin, 5 bin ve 2 bin yıl önceye ait birçok kültüre ait çeşitli eserler ortaya çıkardık" dedi.

Bu yılki kazılarda son olarak İzmir'in ilk kadınlarının dikim için kullandığı kemik malzemeden iğneler bulduklarını belirten Doç. Dr. Derin, "Bu bulgular, kadınlara ait. Geçmişin İzmirli kadınları bunları kullanıyordu. Günümüzde olduğu gibi o dönem kullanılan iğneler. Günümüzdeki gibi metalden değil. Bu madeni bilmiyorlar. Her şeyde olduğu gibi kemikten son derece güzel şekilde yapılmış. Çoğunlukla kuş ve küçükbaş hayvan kemikleri kullanılmış. Onları düzeltip, sivriltip iğne formuna getiriyorlar. Gerekirse toka gibi ya da yakasında bir takı gibi de kullanabiliyor. Günlük yedikleri bir hayvanı, yaşamı içinde değerlendiriyor. Geriye atık malzemesi bırakmıyor. Dokumacılıkta bu aletleri kullanıp üretim yapabiliyor. Bunlar 8 bin 200 yıl öncesi kadınlara ait nesneler" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
IğneYeşilovaArkeoloji
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