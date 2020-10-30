İzmir'de deprem, acı haber geldi, 7 can kaybı var



Ege Bölgesi'ndeki deprem fırtınası devam ederken, enkaz altında kurtarma çalışmaları sürüyor. Bayraklı'da enkaz altından 10 vatandaş yaralı olarak kurtarılırsen, 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. İzmir genelinde yaralı sayısı ise 120 olarak açıklandı. AFAD, AKUT ekiplerinin yanısıra Ege Ordu'su kurtarma timleri de enkaz kaldırma ve kurtarma faaliyetlerine destek veriyor.

İzmir'İn Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yıkımın meydana geldiği, enkaz altında vatandaşların olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada 6 binanın yıkıldığını söyledi. Öte yandan ABD Deprem Gözlemevi depremin 7 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Izmir'deki depremde 4 kişi yaşamını yitirirken, 120 kişi de yaralandı.

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de yoğun olarak hissedilen deprem, büyük paniğe neden oldu. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Deprem İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

Deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar yakınlarına bilgi vermek isteyince, operatörlerde yoğunluk oluştu. Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, alarm durumuna geçti.



İzmir ve çevresi bugün saat 14.51'de büyük bir depremle sallandı. Vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, bir süre sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünü Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17.26 kilometre açığı olarak açıklanırken deprem 15 saniye sürdü.