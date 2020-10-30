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İzmir'de deprem, acı haber geldi, 7 can kaybı var

İzmir'i vuran 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından ilk acı haber geldi. Edinilen bilgilere göre enkaz altında kalan 7 vatandaşımız hayatını kaybetti.

30 Ekim 2020 Cuma 16:38
İzmir'de deprem, acı haber geldi, 7 can kaybı var

İzmir'de deprem, acı haber geldi, 7 can kaybı var


Ege Bölgesi'ndeki deprem fırtınası devam ederken, enkaz altında kurtarma çalışmaları sürüyor. Bayraklı'da enkaz altından 10 vatandaş yaralı olarak kurtarılırsen, 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. İzmir genelinde yaralı sayısı ise 120 olarak açıklandı. AFAD, AKUT ekiplerinin yanısıra Ege Ordu'su kurtarma timleri de enkaz kaldırma ve kurtarma faaliyetlerine destek veriyor.

İzmir'İn Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yıkımın meydana geldiği, enkaz altında vatandaşların olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada 6 binanın yıkıldığını söyledi. Öte yandan ABD Deprem Gözlemevi depremin 7 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Izmir'deki depremde 4 kişi yaşamını yitirirken, 120 kişi de yaralandı. 


Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de yoğun olarak hissedilen deprem, büyük paniğe neden oldu. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Deprem İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

Deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar yakınlarına bilgi vermek isteyince, operatörlerde yoğunluk oluştu. Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, alarm durumuna geçti.


İzmir ve çevresi bugün saat 14.51'de büyük bir depremle sallandı. Vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, bir süre sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünü Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17.26 kilometre açığı olarak açıklanırken deprem 15 saniye sürdü.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2020.10.30 17:01:05  37.8623   26.8597        5.0      -.-  3.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.10.30 16:57:33  37.8357   26.9028        5.9      -.-  3.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.10.30 16:55:58  37.8975   26.8310        7.8      -.-  3.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2020.10.30 16:50:04  37.9143   26.4448        5.3      -.-  3.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2020.10.30 16:47:58  37.8307   26.8903        5.0      -.-  3.2  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2020.10.30 16:44:43  37.8092   26.8542        9.2      -.-  3.1  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2020.10.30 16:40:46  37.8367   26.8762        1.0      -.-  3.4  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2020.10.30 16:34:58  37.8803   26.9577        5.8      -.-  3.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.10.30 16:27:10  37.8625   26.8085       13.5      -.-  3.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2020.10.30 16:25:59  37.8613   26.8955        4.4      -.-  3.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.10.30 16:25:16  37.9292   26.7695       15.3      -.-  3.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2020.10.30 16:06:57  37.8585   26.9967        6.2      -.-  4.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.10.30 16:00:42  37.8378   26.7853        5.3      -.-  4.9  4.9   EGE DENIZI                                        İlksel
2020.10.30 15:56:33  37.8305   26.8985        7.1      -.-  3.2  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2020.10.30 15:53:35  37.8330   26.8165        5.7      -.-  3.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2020.10.30 15:51:13  37.9150   26.4600       24.1      -.-  3.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2020.10.30 15:50:20  37.8297   26.8902        5.9      -.-  2.8  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2020.10.30 15:36:06  37.8170   26.9167        4.5      -.-  3.3  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2020.10.30 15:33:20  37.8227   26.8302        2.5      -.-  4.1  4.0   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2020.10.30 15:32:01  37.7813   26.8255        8.9      -.-  3.7  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2020.10.30 15:29:49  37.9160   27.0238        6.4      -.-  4.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.10.30 15:29:11  37.9205   26.9233        6.9      -.-  4.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.10.30 15:19:09  37.7700   26.5202        8.6      -.-  4.0  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2020.10.30 15:17:20  37.8332   26.6523       21.6      -.-  3.2  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2020.10.30 15:13:29  37.8107   27.0130       11.5      -.-  3.9  4.0   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.10.30 15:01:37  37.8417   26.9317        4.6      -.-  4.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.10.30 14:59:29  37.8468   27.0112        8.1      -.-  4.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.10.30 14:58:05  37.8775   26.8998        5.3      -.-  4.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.10.30 14:56:02  37.9718   26.5832        7.3      -.-  3.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2020.10.30 14:55:02  37.9663   27.0080        8.9      -.-  3.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.10.30 14:53:54  37.8972   26.8287        8.6      -.-  4.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2020.10.30 14:51:25  37.9020   26.7942       11.8      -.-  6.6  6.8   EGE DENIZI                                        İlksel
2020.10.30 11:48:01  38.9427   40.5018        2.1      -.-  4.0  3.9   CUKURCA-(BINGOL)
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