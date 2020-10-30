İzmir'de deprem, acı haber geldi, 7 can kaybı var
Ege Bölgesi'ndeki deprem fırtınası devam ederken, enkaz altında kurtarma çalışmaları sürüyor. Bayraklı'da enkaz altından 10 vatandaş yaralı olarak kurtarılırsen, 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. İzmir genelinde yaralı sayısı ise 120 olarak açıklandı. AFAD, AKUT ekiplerinin yanısıra Ege Ordu'su kurtarma timleri de enkaz kaldırma ve kurtarma faaliyetlerine destek veriyor.
İzmir'İn Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yıkımın meydana geldiği, enkaz altında vatandaşların olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada 6 binanın yıkıldığını söyledi. Öte yandan ABD Deprem Gözlemevi depremin 7 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Izmir'deki depremde 4 kişi yaşamını yitirirken, 120 kişi de yaralandı.
Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de yoğun olarak hissedilen deprem, büyük paniğe neden oldu. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Deprem İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi.
Deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar yakınlarına bilgi vermek isteyince, operatörlerde yoğunluk oluştu. Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, alarm durumuna geçti.
İzmir ve çevresi bugün saat 14.51'de büyük bir depremle sallandı. Vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, bir süre sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünü Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17.26 kilometre açığı olarak açıklanırken deprem 15 saniye sürdü.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.10.30 17:01:05 37.8623 26.8597 5.0 -.- 3.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.30 16:57:33 37.8357 26.9028 5.9 -.- 3.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.30 16:55:58 37.8975 26.8310 7.8 -.- 3.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.10.30 16:50:04 37.9143 26.4448 5.3 -.- 3.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.10.30 16:47:58 37.8307 26.8903 5.0 -.- 3.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.30 16:44:43 37.8092 26.8542 9.2 -.- 3.1 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.30 16:40:46 37.8367 26.8762 1.0 -.- 3.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.30 16:34:58 37.8803 26.9577 5.8 -.- 3.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.30 16:27:10 37.8625 26.8085 13.5 -.- 3.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.10.30 16:25:59 37.8613 26.8955 4.4 -.- 3.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.30 16:25:16 37.9292 26.7695 15.3 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.10.30 16:06:57 37.8585 26.9967 6.2 -.- 4.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.30 16:00:42 37.8378 26.7853 5.3 -.- 4.9 4.9 EGE DENIZI İlksel
2020.10.30 15:56:33 37.8305 26.8985 7.1 -.- 3.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.30 15:53:35 37.8330 26.8165 5.7 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.10.30 15:51:13 37.9150 26.4600 24.1 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.10.30 15:50:20 37.8297 26.8902 5.9 -.- 2.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.30 15:36:06 37.8170 26.9167 4.5 -.- 3.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.30 15:33:20 37.8227 26.8302 2.5 -.- 4.1 4.0 SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.30 15:32:01 37.7813 26.8255 8.9 -.- 3.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.30 15:29:49 37.9160 27.0238 6.4 -.- 4.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.30 15:29:11 37.9205 26.9233 6.9 -.- 4.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.30 15:19:09 37.7700 26.5202 8.6 -.- 4.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.30 15:17:20 37.8332 26.6523 21.6 -.- 3.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.30 15:13:29 37.8107 27.0130 11.5 -.- 3.9 4.0 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.30 15:01:37 37.8417 26.9317 4.6 -.- 4.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.30 14:59:29 37.8468 27.0112 8.1 -.- 4.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.30 14:58:05 37.8775 26.8998 5.3 -.- 4.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.30 14:56:02 37.9718 26.5832 7.3 -.- 3.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.10.30 14:55:02 37.9663 27.0080 8.9 -.- 3.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.30 14:53:54 37.8972 26.8287 8.6 -.- 4.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.10.30 14:51:25 37.9020 26.7942 11.8 -.- 6.6 6.8 EGE DENIZI İlksel
2020.10.30 11:48:01 38.9427 40.5018 2.1 -.- 4.0 3.9 CUKURCA-(BINGOL)