İzmir'de deprem | Can kaybı artıyor |24 vefat, 804 yaralı var

İzmir'de deprem | Can kaybı artıyor |12 ölü, 602 yaralı var



Depremde can kurtarma çalışmaları sabaha kadar aralıksız devam ederken, enkaz altında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yaralananların sayısı da 804'e çıktı.

İzmir'e ulaşan çok sayıda arama kurtarma ekibi, yıkılan 17 binanın enkazında yoğun çaba harcarken, AFAD, Kızılay, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer kamu kurumları ile STK'lar geceyi sokakta geçiren vatandaşların insani ihtiyaçlarını karşılamak için büyük çaba harcadı. Sabaha kadar bölgeye arama kurtarma çalışmalarına katılmak için 6 bin 49 personel ulaştı.

GECE BOYUNCA NELER OLDU?

Türkiye'yi yasa boğan İzmir Depremi sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artıyor. AFAD ekiplerinin kurtarma çalışmaları devam ederken 17 binaya müdahale aralıksız sürüyor.

AFAD, saat 19.50'ye kadar depreme bağlı olarak 17 vatandaşın hayatını kaybettiğini, sarsıntı sırasında 419 vatandaşın yaralandığını duyurdu. Yaralı sayısı AFAD tarafından gece ilerleyen saatlerde 709 olarak ilan edildi. Türkiye'nin pek çok yerinden İzmir'de arama kurtarma çalışmasına destek olmak için gönüllü ekipler geliyor.

Gece saatlerinde ise Aydın'ın Kuşadası ilçesi sarsıldı. Buradaki sarsıntının büyüklüğü 5.1 olarak açıklandı ve çevre illerde de hissedildi.

05:18: 62 yaşındaki Emine Eren, İzmir'de Barış Sitesi'ndeki enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.

Deprem bölgesinde görevlendirilen personel sayısı 6 bin 49'a ulaştı

- 04:10: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 03.00 itibarıyla İzmir'de arama, kurtarma, sağlık, psikososyal destek ve insani yardım için toplam 6 bin 49 personel ile 836 araç ve 20 arama köpeği görev yapmaya başladı.

Deprem bölgesine 3 bin 66 çadır, 34 mobil baz istasyonu, 26 bin 130 battaniye, 10 bin 560 yatak, 6 bin yastık çarşaf seti, 5 mobil mutfak, 5 ikram aracı, 2 mobil sosyal hizmet aracı ve 164 bin 938 malzeme (ikram ve içecek) ulaştırıldı.

Ayrıca bölgeye 3 mobil koordinasyon tırı, 7 askeri kargo uçağı, 1 insansız hava aracı (İHA), 11 Sahil Güvenlik botu, 6 helikopter, 1 dalış timi, 292 emniyet personeli sevk edildi.

Can kaybı 24'e yükseldi

- 04:07: AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 04.00 itibarıyla depremin ardından 31'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde, 341 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'nden (SAKOM) alınan bilgiye göre, 1'i boğulma nedeniyle olmak üzere 24 kişinin depremde hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, İzmir'de 743, Manisa'da 5, Balıkesir'de 2 ve Aydın'da 54 olmak üzere 804 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 8'inde çalışmaların tamamlandığı, kalan 9 binada çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

'Adli tıp hizmetlerinin kesintisiz şekilde veriliyor'

- 03:15: Adalet Bakanı Gül de İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın başlatıldığını. Özellikle şu anda otopsi işlemleri, adli tıp hizmetlerinin kesintisiz şekilde verildiğini belirtti.

'Ulaşım, hastane, enerji, yemek ve barınma sorunu yok'

- 03:10: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, genel itibarıyla ne ulaşım ne hastane ne yemek ve barınma ne de enerjiyle alakalı bir sorunun kalmadığını söyledi.

Pakdemirli, "Operatörler baz istasyonlarını kullanarak özellikle göçük altında kalan canlarımızın kullanmış olduğu cep telefonlarının üçgenleme modeliyle de yerlerini tespit konusunda çalışma yürütüyorlar. Tam üç boyutlu olmadı ama özellikle bize ciddi bir rehberlik edeceğini düşündüğümüz bu çalışmaya devam ediyorlar" dedi.

Bakan Pakdemirli, "Konuşmuş olduğumuz Buse kızımız kurtuldu. Ailesi de çıktı. Maalesef İnci kızımızı da takip ediyorduk, o henüz çıkmadı ama Buse kızımıza tabii ki sevindik. İnşallah umut bağladığımız herkes göçük altından sağlıklı, diri bir şekilde çıkar" diye konuştu.

'8 binada çalışmalar tamamlandı, 9 binada sürüyor'

- 03: 02: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir 112 Acil Çağrı Merkezinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Arama kurtarma çalışmalarını 17 bina olarak başlatmıştık, 8 binadaki çalışmalar tamamlandı, 9 binada çalışmalar devam ediyor.

Hayatını kaybeden vatandaşımız 21 kişi. Yaralılarının 24'ü ağır durumda. Sağlık Bakanlığımız gerekli müdahaleleri yapmaktadır. Hastanelerimizde herhangi bir sıkıntı problem, eksiklik, kan eksikliği bulunmamaktadır.



Hasar tespit çalışmalarını kamu binalarından başlattık. Kamu binalarına ilişkin herhangi bir olumsuzluk yok. Bir hastanemizde olumsuzluk yaşandı, oradaki hastalarımızın tamamını diğer hastanelere sevk etmek suretiyle hastanemizi boşalttık. Bunun dışında herhangi bir kamu binasında sorun yaşanmadı.

Arama kurtarma çalışmalarını 3 bin 999 kişi ve 475 araçla sürdürüyoruz. Herhangi bir ekip, ekipman eksiği yaşanmamaktadır. Barınma ihtiyacını gidermek amacıyla AFAD, Kızılay tarafından bölgeye 3 bin çadır sevk edildi. 10 bin yatak, 20 bin battaniye çadırlarımız içinde bölgeye sevk edildi. 56 bin 300 kişilik mobil beslenme üniteleri bölgeye sevk edildi.

- 02:50: AFAD, depremde can kaybının 21'e, yaralı sayısının 804'e yükseldiğini açıkladı.

İlerleyen saatlerde kurtarma çalışmalarına yıkılan 17 binanın enkazında yoğunlaştığı öğrenildi.

Bu arada yaralı sayısı da 522'ye yükseldi. Deprem bölgesinde halen 27 arama kurtarma ekibi yoğun çaba harcıyor. Öte yandan Türkiye'yi sarsan Ege Depremi'nin ardından İzmir'e kara yolu ile girişler valilik emri ile kapatıldı.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem felaketinin ardından bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Deprem sonrası, İzmir'in içme suyu, iletişim, elektrik ve doğalgaz hatlarında sorun olmadığı bildirildi.



Depremin etkilediği yüzlerce hasarlı bina önünde bekleyiş devam ederken İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokakta kalan vatandaşlar için barınma alanları oluşturuyor.

Enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşabilmek için arama kurtarma ekipleri sık sık vatandaşları sessiz olması konusunda uyarırken, enkaz altındaki vatandaşların tanıdıkları tarafından telefonla aranmamamasını istiyor.

Öte yandan deprem sırasında Yunanistan'da iki çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.

İzmir’deki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak olan @jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerini bölgeye ulaştırmaya devam ediyoruz. Hava Kuvvetlerimize ait ikinci uçak da arama-kurtarma ekiplerini ve beraberlerindeki malzemeleri alarak Ankara/Etimesgut’tan havalandı. pic.twitter.com/5R0RL48eMk — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 30, 2020

BALIKÇILARA ULAŞILAMIYOR

AFAD, İzmir Seferihisar açıklarında saat 14.51’de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bayraklı ilçesinde 20 civarında binanın yıkıldığını açıklarken, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de, denizdeki balıkçılara ulaşamadıklarını belirtti.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Şu an kan ihtiyacı yok, bütün binalara ulaştık, işin ehli olmayanlar binaların üstüne çıkmasın” uyarısında bulundu. Köşger, 70’e yakın kişinin kurtarıldığını açıklarken, hayatını kaybeden ilk 4 kişiden 1’inin, depremin ardından denizin taştığı Seferihisar’da boğularak öldüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İzmir’de meydana gelen #deprem’den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik” dedi.

TRACTÖR FC TAKIMINDAN SLOGANLI BAŞSAĞLIĞI

Bir yıl önce Elazığ depreminde, Traktör taraftarı Tahran'da Azadi stadında kendi dildaşlarına böyle baş sağlığı verdi. Bugün ise İzmir depremi içinde çok üzgünüz. Ölenlere Allah'tan rahmet, kalanlara sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Tahminen bir yıl önce Elazığ depreminde, Traktör taraftarı Tahran'da Azadi stadında kendi dildaşlarına böyle baş sağlığı verdi.

Bugün ise İzmir depremi içinde çok üzgünüz.

Ölenlere Allah'tan rahmet, kalanlara sabır ve başsağlığı diliyoruz.pic.twitter.com/iLBBrXwPex — TRACTOR FC (@TractorOfficial) October 30, 2020

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 7 ŞİDDETİ 8 OLDU



İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Deprem ABD Sismoloji Enstitüsü tarafından 7 olarak ilan edildi. AFAD aynı depremi 6.6 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise daha sonra büyüklüğü 6.9 olarak revize etti. Binaların yıkılmasına neden olan depremin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgedeki deprem hareketliliği hakkında önemli bilgiler verdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından HABERTÜRK'e konuştu. Prof. Dr. Sözbilir, "Depremin büyüklüğüyle ilgili istasyonlar 7'yi belirtiyor. Bu depremin şiddeti ise 8'dir. İzmir ölçeğinde kırılmasını beklediğimiz 13 fay hattı vardı; Sisam Adası açıklarında, denizdeki fay kırıldı. Bu Kuşadası tarafında gerilimi artırabilir" dedi

"TSUNAMİ BEKLENİYORDU OLDU"

"Öncelikle, depremin olduğu yer; Sisam Adası'nın 5 km kuzeyi. Burada, bizim Doğanbey Burnu'nun 20 km güneyinde, denizin içindeki bir fay kırıldı. Bu fayla ilgili doğu batı uzanımlı, normal bir fay hattı olduğunu söylemeliyiz.

Normal fay olduğu için Gümüldür, Seferihisar kırılan fayın düşen biloğunda yer alıyordu. Burada tsunami tehdidi vardı ve denizin yükseldiğini gördük. Sığacık, Bornova, Buca ve Bayratar bu fayın düşen kısmında yer aldı.

"10 YILDIR MASTER PLANI İSTİYORDUK"

Yaklaşık 10 yıldır biz, İzmir'deki deprem master planının yapılmasını istiyorduk. Bu yapılsaydı hangi binaların depreme dayanıklı olmadığnını öğrenecektik ve bu yıkımlar gerçekleşmeyecekti.

"DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 7, ŞİDDETİ 8"

Bu bölgede 7'yi aşan depremler geçmiş depremler olmuştu. Şu an depremin büyüklüğünü bazı istasyonlar 7 olarak veriyor. Bunun anlamı, bu depremin şiddetinin 8 olduğudur.

"KUŞADASI TARAFINDA GERİLİM ARTABİLİR"

Depremle ilgili şunu da belirtmek gerekir ki; çok da derin odaklı olmayan bir deprem ve o nedenle birçok ilde hissedilmişdi. Doğu-Batı doğrultusunda olan ve kırılan bu fay, Kuşadası tarafını tetikleyebilir. O bölgede gerilimler artmış oldu. Menderes, Gümüldür fayları bu fayla bağlantılı olan faylar.

"13 FAYDAN 1'İ KIRILDI, SEFERİHİSAR FAYI KIRILMADI"

İzmir'de 2005'te en son 5.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Şu an depremin ana şoku yaşandı. Akhisar çevresinde Kovid süreci öncesi 7 bin deprem olmuştu. Bu deprem Sisam'ın kuzeyindeki fayı kırdı. Seferihisar fayı daha kırılmadı. 13 tane kırılması gereken İzmir ölçeğinde fay var. Bu kırılma denizdeki bir faydı."



