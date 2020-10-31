İzmir'de deprem | Enkazdan sağ kurtarıldılar

İzmir’de meydana gelen depremin ardından enkaza dönen binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, depremden 14, 15, 16 ve 17 saat sonra beş kadın kurtarıldı. Bayraklı ilçesindeki Doğanlar apartmanından bir kadının cansız bedenine ulaşılırken oğlu ise yaralı olarak enkazdan çıkarıldı.

İzmir'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde sembol isim olan Buse, 9,5 saat sonra enkaz altından kurtarıldı. Yaralı olarak kurtarılan Buse, hastaneye kaldırıldı.



İzmir'deki 6.9 büyüklüğündeki depremde Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altında kalan 1 çocuk ve 2 yetişkin ile telefon ile iletişim kuruldu. Arama kurtarma çalışmalarına katılan bir kadın, enkaz altındaki bir kişiyle telefonla görüştü, sakin olmasını söyledi.

Buse ile ilgili güzel haberi Adalet Bakanı Abdülhamit Gül verdi. Gül, yaptığı açıklamada, "Şu anda Buse kızımız çıkartılıyor. İnşallah tüm vatandaşlarımız çıkarılır" dedi.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTIYOR

SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre, deprem sonrasında 1'i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 17 vatandaş hayatını kaybetti. İzmir'de 702, Manisa'da 5, Balıkesir'de 2 ve Aydın'da 54 kişi olmak üzere toplam 763 kişi yaralandı.

İzmir'de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 4 binada çalışmalarını tamamlanırken, 13 binada çalışmalar devam ediyor. Söz konusu arama kurtarma çalışmaları için AFAD, JAK, STK'lar ve belediyelerden 3 bin 204 arama kurtarma personeli, 20 arama kurtarma köpeği ile 450 araç görevlendirildi.

14 SAAT SONRA ÇIKARILDI

Bayraklı ilçesi 258 Sokak'taki binanın enkazından 28 yaşındaki Malik Tahirler isimli genç, yaralı olarak kurtarıldı.

2 yaşındaki Emine Eren, İzmir’de Barış Sitesi’ndeki enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı. 53 yaşındaki Fadime Tolu da, İzmir’de Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 15 saat sonra yaralı kurtarıldı. Gülçin Aykut Soydan, İzmir’de Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 16 saat sonra yaralı kurtarıldı. 16 yaşındaki İnci Okan Rıza Bey apartmanından kurtarılırken Hülya Özmet, İzmir’de Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 17 saat sonra yaralı kurtarıldı.

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen Richter ölçeğine 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde çöken 8 katlı Rıza Bey Apartmanı’nın enkazının altında mahsur kalan 16 yaşındaki İnci Okan ve köpeği Fıstık kurtarıldı.

İzmir'de Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz altından yaralı olarak çıkarılan 16 yaşındaki İnci'nin kurtarılma anı.https://t.co/ZIeT0lPGmP pic.twitter.com/0YPcPHHnrt — TRT HABER (@trthaber) October 31, 2020

Ege Denizi’nde, Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde Rıza Bey Apartmanı çöktü. Depremde, 16 yaşındaki İnci Okan ve köpeği Fıstık da enkaz altında kaldı. Enkazda arama kurtarma çalışması yürüten ekipler, önce İnci Okan’ın köpeği, Fıstık’a ulaştı. Ardından da depremden yaklaşık 17 saat sonra saat 08.00 sıralarında İnci Okan’a ulaştı. Enkazdan yaralı kurtarılan İnci Okan, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaşanan şiddetli depremin ardından İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Doğanlar apartmanında arama kurtarma çalışmaları devam ederken depremden 6 saat sonra yaşlı bir kadının cansız bedenine ulaşıldı. Aynı dairedeki oğlu ise yaralı olarak ekipler tarafından kurtarıldı. Enkaz altında yakınlarını bekleyenlerin feryatları yürek dağlarken enkaz altında hala çok sayıda insanın olduğu öğrenildi. İzmir’de meydana gelen depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan 8 katlı binadan 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

8 KATLI APARTMANDAN KÖTÜ HABER GELDİ

Bayraklı Dumlupınar Sokak’ta tamamen yıkılan 8 katlı binada arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ekipler zaman zaman çevredekilerden tam sessizlik istedi. Ekiplerin çalışması devam ederken enkaz altından acı haber geldi. Tamamen yıkılan binadan bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Cenaze, kimliği belirlenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.