İzmir'de deprem | İzmir'e girişler yasaklandı
İzmir başta olmak üzere tüm Ege Bölgesi'ni sallayan dapremin ardından şehir merkezinde kurtarma faaliyetleri devam ederken, il merkezine kara yolu ile girişler kapatıldı.
12 kişinin hayatını kaybettiği, 438 vatandaşımızın yaralandığı deprem sırasında halen 39 enkazda arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.
Deprem sonrası kent içi ulaşımda yaşanan yoğunluk, çevre il ve ilçelerden İzmir yönüne artan trafik, kurtarma çalışmalarını zor durumda bırakınca, İzmir Valiliği, kente girişleri yasakladı.
Değerli İzmirliler;
Arama-kurtarma çalışmalarına engel teşkil etmemesi ve mağdur olan vatandaşlarımıza yardımların ulaştırılabilmesi için lütfen gerekli olmadıkça trafiğe çıkmayalım.
Sayın Bakanımız @suleymansoylu ‘nun da dediği gibi ????
Tek ihtiyacımız YOL#deprem #izmir pic.twitter.com/NaxMZldSj7 — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) October 30, 2020
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İzmir'de şehir içi yolların kurtarma ekipleri, itfaiye ve ambulanslar ile güvenlik araçlarına bırakılması yolundaki çağrısının ardından İzmir Valiliği, şehir merkezine doğru artan araç yoğunluğunu dikkate alarak girişleri kapattı.