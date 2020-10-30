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İzmir'de deprem | İzmir'e girişler yasaklandı

Türkiye'yi sarsan Ege Depremi'nin ardından İzmir'e kara yolu ile girişler valilik emri ile kapatıldı.

30 Ekim 2020 Cuma 19:53
İzmir'de deprem | İzmir'e girişler yasaklandı

İzmir'de deprem | İzmir'e girişler yasaklandı

İzmir başta olmak üzere tüm Ege Bölgesi'ni sallayan dapremin ardından şehir merkezinde kurtarma faaliyetleri devam ederken, il merkezine kara yolu ile girişler kapatıldı.

12 kişinin hayatını kaybettiği, 438 vatandaşımızın yaralandığı deprem sırasında halen 39 enkazda arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

Deprem sonrası kent içi ulaşımda yaşanan yoğunluk, çevre il ve ilçelerden İzmir yönüne artan trafik, kurtarma çalışmalarını zor durumda bırakınca, İzmir Valiliği, kente girişleri yasakladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İzmir'de şehir içi yolların kurtarma ekipleri, itfaiye ve ambulanslar ile güvenlik araçlarına bırakılması yolundaki çağrısının ardından İzmir Valiliği, şehir merkezine doğru artan araç yoğunluğunu dikkate alarak girişleri kapattı.

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Son Güncelleme: 30.10.2020 20:13
Anahtar Kelimeler:
DepremIzmir
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