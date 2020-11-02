İzmir Depremi | 3 yaşındaki Elif 65 saat sonra kurtarıldı

3 yaşındaki çocuk 65 saat sonra sağ olarak kurtarıldı
İzmir'deki depremin 65. saatinde bir mucize daha yaşandı. 3 yaşındaki Elif bebek canlı olarak kurtarıldı. Kurtarılan Elif bebeğin daha önce 3 çocuğuyla birlikte kurtarılan Seher Perinçek'in kızı olduğu tespit edildi.
23 SAAT SONRA KURTARILMIŞLARDI
65. SAATTE ELİF BEBEĞİN MUCİZE KURTULUŞU
Çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekiplerini, Doğanlar Apartmanı önünde haber yapan yayıncıları gözyaşlarına boğan bir gelişme yaşandı. Ailenin enkazda kalan son ferdi 3 yaşındaki Elif Perinçek 65 saat sonunda enkazdan çıkarılarak, ambulansla hastaneye götürüldü.