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İzmir depremi | 40 atom bombası gücünde

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan İzmir depreminn gücünün, 40 atom bombasının yaydığı yıkıcı güçle bölgeyi etkilediğini söyledi. 

31 Ekim 2020 Cumartesi 10:22
İzmir depremi | 40 atom bombası gücünde

İzmir depremi | 40 atom bombası gücünde


Ege Bölgesi ile birlikte Yunanistan, Bulgaristan, Libya, Mısır, Makedonya gibi ülkelerde hissedilen, Sisam adasında da can kayıplarına neden olan depremin 40 atom bombası şiddetinde olduğu bildirildi.

İzmir'de 25 vatandaşımızın ölümüne neden 825 vatandaşımızın yaralanmasına neden olan 6.9 büyüklüğündeki depremin 40 atom bombasının patlamasından sonra ortaya çıkan enerjiye eş değer güç yaydığı açıklandı.

Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Seferihisar açıklarında meydana gelen depremden çıkan enerjinin yaklaşık 40 atom bombası gücünde olduğunu, deprem odağında 2 metre 36 santim yamulma meydana  geldiğini söyledi.


Deprem Bilimci Prof. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dün Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin 2 bin 500 yıldan bu yana bölgede yaşanan bu büyüklükteki 17 depremden biri olduğunu söyledi.

Ercan, depremden çıkan enerjinin yaklaşık 40 atom bombası gücünde olduğunu ve deprem odağında 2 metre 36 santim yamulma yarattığını söyledi. Depremin kırık göçüntü türü olduğundan etkisinin de büyük olduğunu belirten Ercan, 15 ile 30 gün arasında sürecek artçı depremlerin 5.9 büyüklüğüne ulaşabileceğini kaydetti.

KIRIK BOYU 74 METRE

İzmir'in bazı ilçelerinde depremin 4 kat daha fazla hissedildiğini söyleyen Prof. Dr. Ercan, “Depremi İzmir, Bayraklı, Alaybey, Karşıya, Bostanlı Mavişehir, Çiğli 4 kat daha büyük duymuştur. Deprem odağındaki yamulma 2 metre 36 santimdir. Depremden çıkan enerji yaklaşık 40 atom bombası gücündedir. En güvenli yer olarak Yamanlar Dağı davranmıştır. Bu büyüklükte ya da daha büyük deprem olmaz. Deniz içinde oluşan kırık boyu yaklaşık 74 kilometredir. Son 2 bin 500 yıl içinde bu bölgede bu büyüklükteki depremlerin sayısı yaklaşık 17 tanedir” dedi.
 

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