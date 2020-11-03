İzmir Depremi | 91 saat sonra Ayda mucizesi





Türkiye'yi sarsan İzmir Depremi'nde arama kurtarma çalışmalarının 91'nci saatinde Ayda bebek mucizesi yaşandı. Rıza Bey Apartmanı'nda depremin ardından 91 saat sonra Ayda bebek enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Minik Ayda kurtarıldıktan sonra ilk isteği Ayran ve Köfte oldu. Ayda'nın kurtarılmasının ardından aynı noktada arama çalışmaları yoğunluk kazandı.

Ayda’nın acıyan bir yeri yok. Köfte ve ayran istiyor. pic.twitter.com/nhMV2SPlnw — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 3, 2020

Rıza Bey Apartmanı'nda 91. saatte yeni bir mucize yaşandı. 3 yaşındaki Ayda Gezgin isimli bebek enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Kurtarma çalışmasında yer alan Nusret Aksoy, "İsmini sordum, 'Ayda ben iyiyim' dedi" ifadelerini kullandı.

İzmir'deki depremde enkaz altından 91. saatte bir mucize haberi geldi. Rıza Bey Apartmanı'ndan 3 yaşındaki Ayda Gezgin isimli bebek sağ olarak çıkarıldı.

Ayda'nın ilk müdahalesini yapan Dr. Çoban, "Ayda'nın genel sağlık durumu iyi, vücudunda ezilme yok" dedi.

BAKAN KURUM: AYDA'NIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Bakan Koca ise, Ayda'nın ambulans içinde kaydedilen görüntüsünü paylaşarak, "Ayda’nın acıyan bir yeri yok. Köfte ve ayran istiyor" dedi. Videoda Ayda'nın sağlıkçı ile diyaloğu yer aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, enkazdan 91 saat sonra çıkarılan Ayda'nın sağlık durumunun iyi olduğunu, hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

"İSMİNİ SORDUM, 'AYLA BEN, İYİYİM' DEDİ"

Arama kurtarma ekibinde yer alan Nusret Aksoy, "İsmini sordum, 'Ayla ben iyiyim' dedi. Arkadaşımız 'Ayla iyiysen elini salla' dedi, çıkardı elini salladı. Yaşam üçgeninde bulaşık makinesi vardı, yanında bulundu" dedi.



"İLK İSTEĞİ AYRAN OLDU"

Bir diğer personel ise, o anları şöyle anlattı: "Sesimiz duyan var mı dediğimde 'Buradayım' dedi. Küçük bir delik vardı. İçerisi çok karanlıktı. AFAD'da canlıya ulaştığımızı bildirdik. AFAD'dan arkadaşlarla, diğer STK'lardan arkadaşlarla beraber alanın güvenliğini sağladık. Sorduğumuzda su ve ayran istedi. Sonra sadece 'Ayran istiyorum' dedi. Bilincinin yerinde olduğunu anladım. Ayda'nın abisi enkazda değilmiş. "



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rıza Bey Apartmanı enkazından hepimizi heyecanlandıran haber var. Kurtarma ekipleri bir bebeğimize canlı ulaştı. İnşallah sağ salim çıkarılacak. Umutla bekliyoruz" açıklamasıyla gelişmeyi duyurmuştu.

İzmir Valisi Köşger de, "Rızabey Apartmanından yeni bir mutlu haber geliyor. Başka mutlu haberlerin öncüsü olsun inşallah" açıklamasında bulunmuştu.