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İzmir Depremi | AKUT ekipleri 9 kişiyi sağ çıkardı

İzmir'i sarsan son depremin ardından bölgeye ilk ulaşan kurtarma ekiplerinden AKUT Saat 10:30 itibariyle 9 kişiyi daha enkazdan sağ olarak çıkardı.

31 Ekim 2020 Cumartesi 10:37
İzmir Depremi | AKUT ekipleri 9 kişiyi sağ çıkardı

AKUT, enkaz altından 9 kişiyi kurtardı

Ülkemizin en önemli afetlerinden 1999 Büyük Marmara Depremi’ndeki rolüyle ülke gündemine giren AKUT30 Ekim 2020’de gerçekleşen Ege Depremi’nin arama kurtarma çalışmalarına; 17 farklı ekip ve 193 gönüllü ile katıldı. Sahada bulunan adet arama kurtarma köpeğinin gerekli anlarda enkazlara yönlendirildiği bildirildi.

Farklı enkaz noktalarında kurtarma çalışmaları gerçekleştiren AKUT, şu ana kadar 9 canlı kazazedenin enkazlardan çıkarılmasına yardımcı oldu.

Yerin 16,54 kilometre derinliğinde gerçekleşen, büyüklüğü 6.6 ile 6.9 arasında tahmin edilen ve 35 adedinin büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere; toplam 470 artçı sarsıntı yaşatan depremde, 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 804 kişinin yaralandığı belirtildi.

AKUT tarafından yapılan açıklamada, Ankara, Bodrum, Bursa, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Fethiye, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kaş Kuşadası, Manisa, Marmaris, Rize, Trabzon ve Yarımada, ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarında yer aldığı vurgulandı.

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Son Güncelleme: 31.10.2020 10:52
Anahtar Kelimeler:
AKUTDeprem
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