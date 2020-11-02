İzmir Depremi | AKUT, enkaz altından 11 can kurtardı

AKUT, enkaz altından 11 can kurtardı

Depremin ilk gününden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdüren AKUT, şu ana kadar 9 kişinin ve 2 hayvanın enkazlardan çıkarılmasına yardımcı oldu. Çalışmalar, 13 AKUT ekibi, 170 gönüllü ve 2 K9 köpeği ile devam ediyor.

Ülkemizin en önemli afetlerinden 1999 Büyük Marmara Depremi’ndeki rolüyle ülke gündemine giren AKUT, 30 Ekim 2020 Cuma günü Saat 14:51’de gerçekleşen Ege Depremi’nin arama kurtarma çalışmalarına; 18 farklı ekip ve 242 gönüllü ile katıldı. Sahada bulunan 3 arama kurtarma köpeğinin gerekli anlarda enkazlara yönlendirdi.

Farklı enkaz noktalarında kurtarma çalışmaları gerçekleştiren AKUT, şu ana kadar 9 kişinin ve 2 hayvanın enkazlardan çıkarılmasına yardımcı oldu. Çalışmalar, 13 AKUT ekibi, 170 gönüllü ve 2 K9 köpeği ile devam ediyor.

Son kişi kurtarılana kadar umutla devam

Yerinkilometre derinliğinde ve en yakın yerleşim birimi olan’akm uzaklığında gerçekleşen; büyüklüğüilearasında tahmin edilen veadedinin büyüklüğüün üzerinde olmak üzere;artçı sarsıntı yaşatan depremde,kişinin hayatını kaybettiği ve yaralanankişinin,’sinin taburcu edildiği,kişinin tedavisinin devam ettiği bildirildi. Arama ve kurtarma çalışmaları yürütülenbinadan’sinde çalışmaların tamamlanıp;devam ettiği belirtildi.

Deprem gerçekleştiği andan itibaren AKUT’un bölgeye yakın ekiplerinin hızla deprem bölgesine ulaştıklarını belirten AKUT Başkanı Recep Şalcı, “Zaman enkaz altındakilerin aleyhine akıyor maalesef ama umutları diri tutarak, enkaz altından son canlı çıkarılana kadar çalışmalara devam ediyoruz ve edeceğiz. Geçmiş depremlerde 8. hatta 10. günde bile canlar kurtarıldı. Sismik ve teknolojik tüm cihazlarımızı kullanıyoruz, artık ince arama kurtarma kısımlarındayız. Şu ana kadar 9 insan ve iki hayvan kurtardık AKUT olarak. ” dedi.

Altın saatlerde trafik kaosu hayati tehlike

İzmir Depremi ile ilgili gözlemlerini de aktaran Şalcı, öncelikle, depremin ilk saatlerinde insanların, binaları hasar bile görmemiş olsa dahi, panik halinde kendilerini sokaklara attıklarını ve otomobilleriyle trafiği tamamen kilitlediklerinin altını çizerek; “Altın saatler olarak adlandırdığımız ilk saatler, afet arama kurtarma için o kadar hayati ki; vatandaşlarımızın bu konuda çok daha dikkatli ve duyarlı olması gerekiyor. Bundan sonraki depremler için; hele bir İstanbul depremi için çok daha hayati olacak bu durum. Sadece arama kurtarma ekiplerinin ulaşımı değil; afet anlarında ambulans, itfaiye araçlarının da olay yerlerine acilen ulaşması gerekiyor.” dedi.

Yapı stokları ve kentsel dönüşüm sorunu

Ülke olarak Büyük Marmara Depremi sonrası stratejik bir hata yaptığımızı, müdahale kısmına çok önem verdiğimizi vurgulayan Recep Şalcı, sözlerine şöyle devam etti: “Müdahale kapasitesi ve kalitesi önemli elbette. Ama önlem kısmında daha hazırlıklı olmamız gerekiyordu. Arama kurtarma ekiplerimiz dünya standardında, hatta üzerinde gerçekten ama yapılarımız depreme karşı dayanıklı olsa bu kadar başarılı arama kurtarma ekiplerine ihtiyacımız bile kalmayacak. Keşke arama kurtarma ekiplerimizin dünya standardı yerine, yapılarımızın deprem dayanıklılığı konusundaki dünya standardı ile gurur duysaydık. Afette, arama kurtarma ekipleriniz çok güçlüyse zaten, bir yerlerde eksiksiniz demektir. Bizim hâlâ yapı stokları açısından, kentsel dönüşüm açısından hızla yapmamız gereken çok şey var. İzmir’de bu büyüklükte bir depremde bina yıkılması normal bir durum değil. Yapılarınızın durumu her şeyden önemli. Binanız sağlam değilse, deprem anında ne yaparsınız yapın; nerede durursanız durun bir işe yaramıyor. ”

Pandemi afet anında görünmeyen tehlike

Pandemi süreci ve afet anlarıyla ilgili de düşüncelerini paylaşan AKUT Başkanı Recep Şalcı, sözlerini şöyle tamamladı: “Afet anlarında pandemi görünmeyen tehlikedir buna çok ama çok dikkat etmek gerekiyor. Dün depremin ilk saatlerinde vatandaşlarımız deprem paniğiyle, sosyal mesafe, maske kullanımı, hijyen kurallarını adeta yok saydı maalesef. Bu çok tehlikeli.”

AKUT hakkında: 1996 yılında kurulan AKUT Arama Kurtarma Derneği, dağ ve diğer doğa kazalarında, doğal afetlerde, yetkisi ve imkânı dahilinde tüm koşullarda, zor durumlarda kalmış, yardıma ihtiyacı olan, yardım talep eden herkesin yardımına koşan, bunu yaparken eğitimli, disiplinli, standartları yüksek ekip ve ekipmanlar kullanan, toplumu bilgilendiren, eğiten, siyaset ile uğraşmayan, tamamen gönüllülük esasına dayalı çalışan bir sivil toplum kuruluşudur.