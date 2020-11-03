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İzmir depremi | Ayda bebek, dünyanın bütün köfteleri sana feda olsun

İzmir'i sarsan ve son gelen bilgilere göre 102 vatandaşımızın hayatına mal olan deprem sonrası 91 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan Ayda bebeğin ilk isteği Türkiye'yi ayağa kaldırdı....

03 Kasım 2020 Salı 12:56
İzmir depremi | Ayda bebek, dünyanın bütün köfteleri sana feda olsun

İzmir depremi | Ayda bebek, dünyanın bütün köfteleri sana feda olsun

İzmir depremi sırasında enkazda kalan ve tam 91 saat sonra bulunduğu yerden sağ salim çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin Türkiye'nin umut sembolü haline geldi. Hastane yolunda kurtarma ekiplerinin parmaklarına sık sıkı sarılan Ayda Gezgin'in ilk isteği 'Köfte ve Ayran' oldu. 


Kurtarılma anı görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından, Türkiye Ayda bebeğe seslendi. Binlerce vatandaş 'Dünyanın bütün köfteleri sana kurban olsun, ayranlar sana helal olsun' mesajları yağdırdı. 


Ayda Bebeğin kurtarılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partkisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi, sanatçı ve bilim insanı, Ayda bebek hakkında yorum yaptı. İşte o yorumlar ve paylaşımlardan bazıları. 

Yurtiçi Kargo Ayda Bebek için aldığı kararı açıkladı. Şirket Ayda bebeğin tüm eğitim masraflarını şirket olarak karşılayacaklarını duyurdu.

İHH EKİBİNDEN AHMET ÇELİK O ANLARI ANLATTI

Ayda bebeği kurtaran İHH ekibinden Ahmet Çelik: Yaşam boşluğu oluşturan fırın ve dolap arasından AFAD ekipleri ve JAK ekipleri ile alanı boşaltıp Ayda bebeği sağ salim teslim ettik. Bu duygunun tarifi yok
 

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Son Güncelleme: 03.11.2020 13:35
Anahtar Kelimeler:
Ayda Bebek
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