İzmir depremi | Can kaybı artıyor | 5 enkazda zamana karşı yarış



İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde can kaybı 102'ye yükseldi. Yaralı 1026 vatandaştan 143'ünün tedavisi çeşitli hastanelerde sürüyor.



Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde can kaybı 102'ye yükseldi. Yaralanan 1026 kişiden 883'ü taburcu edildi, 143 kişinin tedavisi ise devam ediyor.Arama ve kurtarma çalışmaları 17 binadan 12'sinde tamamlanırken, 5 binada halen sürüyor.

Bölgede devam eden müdahale ve iyileştirme çalışmaları AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden toplamda 7.985 personel, 25 arama kurtarma köpeği ile 1.073 araç ile yapılıyor.

Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 102'ye yükseldi. Yaralanan 1026 kişiden 883'ü taburcu edildi, 143 kişinin tedavisi ise devam ediyor.

Yoğun bakımda olan 12 yaralıdan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Arama ve kurtarma çalışmaları 17 binadan 12'sinde tamamlanırken, 5 binada halen sürüyor.

Bölgede devam eden müdahale ve iyileştirme çalışmaları AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden toplamda 7.985 personel, 25 arama kurtarma köpeği ile 1.073 araç ile yapılıyor.



