İzmir Depremi, Doktor Zarife Doğan'dan acı haber





Yüreklerimizi yakan İzmir Depremi sonrası can kaybı 113'e çıkarken, arama kurtarma ekiplerinin mücadelesi devam ediyor. Enkaz altından sağ çıkarma umuduyla sürtürülen seferberlikte 108'nci saatte sağlık çalışanlarını yıkan acı haber geldi. Rızabey Apartmanı sakini Doktor Zarife Doğan'ın cansız bedeni bulundu.



Merkez üssü Seferihisar açıkları olan depremin ardından Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı yerle bir olmuştu. Depremin 108’nci saati itibariyle enkaz bölgesinde hareketli dakikalar yaşandı.

Enkazdan bir sesin gelmiş olabileceğine yönelik ekipler o bölgede çalışmalarını yoğunlaştırırken, deprem bölgesinde enkaz altından gelecek bir mutlu haberi bekleyen vatandaşlar ise umutlu gözler ile ekiplerin çalışmasını takip etti. Enkaz üzerinde termal kameralar ile çalışmalar yapılırken, sedye ve ambulans ise olay yerinde hazır bekletildi. Yaklaşık 40 dakikalık çalışma esnasında alanda büyük bir sessizlik hakim olurken, umutlar bir anda yerini gözyaşına bıraktı.

Doktor Zarife Doğan’ın cansız bedeni ekipler tarafından enkaz altından çıkartıldı. Doğan’ın cansız bedeni Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.



