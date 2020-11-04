İzmir Depremi, Doktor Zarife Doğan'dan acı haber
Yüreklerimizi yakan İzmir Depremi sonrası can kaybı 113'e çıkarken, arama kurtarma ekiplerinin mücadelesi devam ediyor. Enkaz altından sağ çıkarma umuduyla sürtürülen seferberlikte 108'nci saatte sağlık çalışanlarını yıkan acı haber geldi. Rızabey Apartmanı sakini Doktor Zarife Doğan'ın cansız bedeni bulundu.
Merkez üssü Seferihisar açıkları olan depremin ardından Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı yerle bir olmuştu. Depremin 108’nci saati itibariyle enkaz bölgesinde hareketli dakikalar yaşandı.
Doktor Zarife Doğan’ın cansız bedeni ekipler tarafından enkaz altından çıkartıldı. Doğan’ın cansız bedeni Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.