İzmir Depremi | İdil 58 saat sonra kurtarıldı



Türkiye'yi yasa boğan İzmir Deprem felaketinin ardından enkaz altından sağ olarak kurtarılan İdil Şirin, hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kız, kardeşi İpek'in acı haberini itfaiye ekiplerine verirken arama kurtarma ekipleri çabalarını yoğunlaştırdı. Bu arada AFAD'dan yapılan açıklamada İzmir'de meydana gelen deprem sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi, 962 kişi de yaralandı. 8 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Deprem sonrasında 1120 artçı sarsıntı yaşandı.

İzmir'de 14 yaşındaki İdil Şirin'in enkaz altında kardeşi İpek ile yan yana olduğu, uzun bir süre kardeşinden ses aldığı ve daha sonra yanında öldüğü ortaya çıktı. 58 saat sonra kurtarılan İdil'in ilk sözleri "Kardeşim öldü itfaiye amca" oldu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Meydana gelen depremin ardından 1120 artçı sarsıntı yaşandı. Bunların 43'ünün 4'ün üzerinde büyüklüğe sahip olduğu bildirildi.



AFAD, deprem sonrasında 79 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam 962 kişinin yaralandığını bildiren AFAD, 743 kişinin taburcu edildiğini 219 kişinin tedavisine de devam edildiğini açıkladı.



İzmir’de halen 8 binada arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Deprem sonrası 22 tekne batarken 43 tekne karaya oturdu. 23 tekne ve 1 kara aracı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

AFAD, AKUT JAK, STK’lar ve belediyelerden toplamda 7 bin 828 personel, 21 arama kurtarma köpeği ile bin 111 araç bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma, Emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmaları devam ediyor.

AFAD'ın açıklamasına göre;vetarafından 3 bin 545 çadır, 57 genel maksat çadırı, 24 bin 382 battaniye, 13 bin 280 yatak, 5 bin 500 uyku seti, 2 bin 657 mutfak seti ve 4 duş WC konteyner sevk edildi. Aşık Veysel Rekreasyonu Alanı’na 850, Ege Üniversitesi kampüs alanına 120, Bornova Eskişehir Stadı’na 210, Buca Hipodromu’na 194, Buca Stadında 152, Seferihisar ilçesi Sığacık bölgesine 90 ve ihtiyaç duyulan muhtelif noktalara 248 adet olmak üzere, İzmir genelinde bin 864 adet çadır kurulumu tamamladı. 2 bin 38 çadır ise kurulum aşamasındadır.

İDİL 58 SAAT SONRA SAĞ OLARAK ÇIKARILDI

Geçen Cuma günü saat 14.50 sıralarında merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi olan 6.6’lık deprem meydana geldi. Bayraklı ilçesinde bulunan 8 katlı Emrah Apartmanı depremin şiddetine dayanamayarak yıkıldı. Depremin üzerinden geçen 58 saatlik sürenin ardından 14 yaşındaki İdil Şirin sağ olarak kurtarıldı. İdil Şirin’in kardeşi İpek Şirin’in ise enkaz altında cansız bedenine ulaşıldı.

Öte yandan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan İdil Şirin için yakınlarının hastane içerisinde bekleyişi devam ederken, kardeşi İpek Şirin’in cenaze Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

İDİL'İ KURTARAN İTFAİYE ERLERİ O ANLARI ANLATTI

Emrah Apartmanı'ndan ses duyan ekipler hummalı çalışmayla yaklaşık 3 saat sonunda İdil’e ulaştı. İdil'e ulaşan İtfaiye ekiplerinin anlattıkları ise yürekleri dağladı. İdil kardeşi İpek’ten uzun süre ses aldığını ama sonradan bir daha ses alamadığını söyledi. İpek'in hayatını kaybettiği öğrenildi. İdil’in sırt üstü durduğunu tek kişilik bir çekyata ayağının sıkıştığını gören kurtarma ekipleri kardeşini ise tam yanında oturur vaziyette buldu. İlk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinde çalışan Hasan Alaca ile göz göze gelen İdil kardeşinden ses alamadığını Alacay’a söyledi. Adından ise itfaiye erinden su istedi.

İDİL'İ UYUTMAMAK İÇİN 3 SAAT BAŞ AŞAĞI DURDU

Çalışmalara katılan ve İdil’e yaklaşık 3 saat boyunca yanında durarak konuşan Balıkesir İtfaiye ve Arama kurtarma ekibi gurup amiri Bahadır Kuş ise İdil’i uyutmamak için uzun çaba sarf etti. Kuş, İdil ile 3 saat boyunca tünelde kaldı. İdil’i enkazdan çıkaran Kuş daha sonra baygınlık geçirdi. Uzun süre baş aşağı durarak konuşan Kuş, ekiplerin yardımı ile enkaz alanından çıkarıldı.

İLK İSTEĞİ SU OLDU

İdil’le göz göze gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinde çalışan Hasan Alaca’nın anlattıkları ise yürekleri dağladı. Alaca “Enkazda çalışma yaparken canlı bir ses duyduk. İdil’le göz göze geldik. Enkazı biraz ayıkladıktan sonra çocuğun gayet sağlığı yerindeydi. Adını sordum, yaşını sordum hepsini söyledi. Bizden bir isteğiniz var mı diye sorduğumda 'Ben susadım su istiyorum' dedi. Sağlık durumu nedeniyle su vermedik. Müdahale ederek uzun bir çalışmanın ardından İdil’i bulunduğu yerden çıkardık” dedi.

Alaca İdil’i sağ görünce şok olduğunu söyleyerek “İdil’i ilk gördüğümde şok oldum. 58 saat sonra bir canlının çıkması gerçekten heyecanlı bir andı. Yaklaşık 3 saat kurtarma çalışması sürdü. Sadece ayağını çekyat sıkıştırmış, Ayağı sıkışıktı, ezik yada zedelenme yoktu ilk baktığımızda” şeklinde konuştu.

"UZUN SAATLER SONUNDA BİR İNSANI CANLI ÇIKARMAK..."

Balıkesir İtfaiye ve Arama kurtarma ekibi grup amiri Bahadır Kuş ise “İdil’in yerini tespit etmek için o bölgeye yoğunlaştık. Manisa itfaiyesi ile birlikte ses gelen yere yoğunlaştık. Sonra ben içeri girerek sohbet şeklinde İdil'le konuşmaya çalıştım. İdil’i sağlıklı ve diri tutmak için. Bunlar ekip işi beraber ortaklaşa hareket ederek sağ salim sağlık ekiplerine teslim ettik. Mutluyuz, uzun saatler sonrası bir insanı canlı olarak çıkarmak, tamda umutların tükendiği anda İdil’i sağ salim çıkarmak hepimizi sevindirdi. Çalışan tüm ekiplere deşarj gibi oldu. İnşallah enkaz altındaki diğer vatandaşlarımızda sağ salim enkaz altından çıkar. İzmir’imize geçmiş olsun. Türkiye’mize geçmiş olsun. Allah böyle acılar bir daha yaşatmasın. 2 saat uzun bir süre bende onunla aynı tünelde olduğumu onunla beraber çıkacağımı söyleyerek İdil’i diri tutmaya çalıştım. Enerjimiz tam bitmek üzereyken hepimize arama kurtarma ekiplerine güç verdi, gayretimiz arttı. İdil’in bilinci açıktı ama artık yorgun düşmüştü. Onu uyutmamak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Çocuk odası ve çalışma odası olarak kullandığı yerde tekli koltuk şeklinde çekyat vardı. Üzerine kapanmış çekyat ve üzerinde kat ve kat beton yığını vardı. Ona Rabbim orda bir yaşam üçgeni oluşturmuş ve 3 günün sonunda İdil’i kurtardık” dedi.