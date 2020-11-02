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İzmir Depremi | Minik Elif'in mucize kurtuluşu

Tüm Türkiye’nin gözlerini çevirdiği Doğanlar Apartmanı’nı enkazından 65 saat sonra üç yaşındaki Elif yaralı olarak kurtarıldı.

02 Kasım 2020 Pazartesi 15:36
İzmir Depremi | Minik Elif'in mucize kurtuluşu

İzmir Depremi | Minik Elif'in mucize kurtuluşu

İstanbul İtfaiyesi, İSKİ ve İzmir’de arama kurtarma çalışmalarına katılan diğer ekiplerin iş birliği ile sabah erken saatlerde bir mucize yaşandı. Tüm Türkiye’nin gözlerini çevirdiği Doğanlar Apartmanı’nı enkazından 65 saat sonra üç yaşındaki Elif yaralı olarak kurtarıldı.


İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı’da Doğanlar Apartmanı’nda enkaz altında kalan üç yaşındaki Elif Perinçek yaralı olarak kurtarıldı. İBB İtfaiyesi ile diğer arama kurtarma birimlerinin ve İSKİ’nin de katkıda bulunduğu ekipler, depremin ardından 65 saat geçmesine rağmen Elif’i enkaz altından çıkartıp sağılık görevlilerine teslim etti.

ÜMİTLER AZALIRKEN MUCİZEVİ GÜLÜŞÜ GÖRDÜLER

Bölgede bulunan İBB İtfaiye Müdür Yardımcısı Ahmet Yavuz, ümitlerin azaldığı bir anda Elif’in gülüşüne rastladıklarını söyledi. Yavuz şöyle devam etti:

“Enkazdan çıkarırken Elif, İBB İtfaiyesinden Muammer Çelik arkadaşımızın parmağını sıktı. O sırada hemen bir yoğunlaşma yaşandı. Gözleri açıktı ve kolları oynuyordu. Elif’in gülüşünü gördükten sonra mutluluktan göz yaşlarımızı tutamadık. Buradaki tüm çalışma arkadaşlarımız kahramanlık hikayesi yazıyor. Yemeden içmeden tüm Türkiye’ye umutlu, mutlu, güzel haberler vermeye çalışıyoruz.”

Elif Perinçek'in annesi Seher Dereli Perinçek ile 10 yaşındaki ikiz ablaları Elzem ve Elif Perinçek de yaklaşık 23 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarılmıştı. Ağabeyi 7 yaşındaki Umut ise enkazda yaşamını yitirmişti.

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Izmir Depremi
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