İzmir depremi | Müteahhitlerden yüzsüz savunma



Türkiye'yi yasa boğan İzmir Depremi sırasında hayatını kaybeden 114 vatandaşımızın acısı içimizi yakarken, ölümlere neden olan konutları yapan müteahhit şirketlerinin sahipleri ilk kez hakim karşısına çıktı.

İzmir'de yıkılan binaların müteahhitleri kendini böyle savundu: Kolonları kaydıranlar... İzmir depreminin ardından yıkılan binaların müteahhitleri ve fenni sorumlularının da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltı işlemlerinin ardından asliyeye sevk edildi. Müteahhitlerin ifadelerinde, "Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık. Eksik ya da yanlış malzeme kullanmadık. Bizim bir suçumuz yok. Kolonları kaydıranlar sorumludur" dedikleri ortaya çıktı.

zmir'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların altında kalan 114 kişi hayatını kaybetmişti.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayın ardından yıkılan binalarla ilgili sorumlu tutulan 3 müteahhit, 4 fenni sorumlunun yanı sıra 1 market sahibi ve 1 yapı market sahibi toplam 9 kişi gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş.A ile fenni mesul O.A., Cumhuriyet Sitesi B ve C Bloklarının fenni mesulü E.İ., Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki market sahibi R.Y., market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulü N.B., Emrah Apartmanı fenni mesulü T.A., Doğanlar Apartmanı müteahhidi Ç.D. ve Rıza Bey Apartmanı müteahhidi H.H.Ö., emniyetteki gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Şüpheli müteahhitlerin, ifadesinde "Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık. Eksik ya da yanlış malzeme kullanmadık" dedikleri öne sürüldü. Kolonu kestiği iddia edilen market sahibinin ifadesinde ise molozları kesmesinin söz konusu olmadığı, 2002 yılında kiraya verdiklerini, 100'ün üzerinde gayrimenkulünün olduğunu, böyle bir şeyle uğraşmayacağını söylediği öğrenildi."BİZİM SUÇUMUZ YOK"Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş.A., adliyeye götürüldüğü esnada, "Ben Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidiyim. Bizim bir suçumuz yok. Kolonları kaydıranlar sorumludur" diye açıklama yaptı.ARANAN ŞÜPHELİ YOĞUN BAKIMDAÖte yandan Emrah Apartmanı'na ilişkin hakkında gözaltı kararı bulunan müteahhit M.B.U'nun depremden yaralı kurtulduğu ve halen yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Gelini ile torunlarını depremde yitirdiği belirtilen M.B.U'nun babası H.U'nun da bu durumu göz önüne alındığı ve Savcılık kararıyla yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldığı kaydedildi.

