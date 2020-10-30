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İzmir Depremi | Tabib Odası Genel Sekreteri ve ailesi can verdi

İzmir'i vuran 6,9 şiddetindeki depremde Tabip odası Genel Sekreteri Nuri Seha Yüksel’in eşi ve iki çocuğu depremde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

30 Ekim 2020 Cuma 22:04
İzmir Depremi | Tabib Odası Genel Sekreteri ve ailesi can verdi

İzmir Depremi | Tabib Odası Genel Sekreteri ve ailesi can verdi


İzmir'de çok sayıda binanın yıkılmasına, ilk açıklamalara göre 13 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan depremde, İzmir Tabip odası Genel Sekreteri Nuri Seha Yüksel’in eşi ve iki çocuğu, enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

İzmir'in Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Deprem, Seferihisar’ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir’de bazı binaların yıkıldığı, çok sayıda binada da hasar oluştuğu belirtildi. AFAD, depremde 1'i boğulma olmak üzere 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 475 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralı sayısı daha sonra 602 olarak duyuruldu.

Manavkuyu semtinde çöken binadan, Tabip Odası Genel Sekreteri Yüksel'in eşi ile kızı Dila ve oğlunun cansız bedenleri çıkarıldı. 

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Yüksel'in eşi ve iki çocuğunun yaşamını yitirdiği sosyal medyadan şöyle duyurdu: 

"Bugün meydana gelen depremde İzmir Tabip Odası genel sekreteri arkadaşımızın Eşi ve 2 çocuğunu yitirdiğimizi üzüntü ile öğrendik. Acımız tarifsiz. Hepimizin başı sağolsun. Depremde yakınlarını kaybeden acılı ailelere başsağlığı ve sabır, yaralananlara iyilik diliyoruz."

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Izmir Depremi
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