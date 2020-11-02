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İzmir depremi | Yıkılan binalara jet soruşturma | 9 gözaltı

İzmir'i vuran depremin ardından savcılık tarafından açılan soruşturmada 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, yakalanan 9 kişi sorgulanıyor.

02 Kasım 2020 Pazartesi 20:42
İzmir depremi | Yıkılan binalara jet soruşturma | 9 gözaltı


İzmir depremi | Yıkılan binalara jet soruşturma | 9 gözaltı


92 kişinin can verdiği, 994 vatandaşımızın yaralandığı İzmir Depreminin üstünden 3 gün geçti. Türkiye'yi sarsan İzmir depreminin ardından savcılık harekete geçti. Deprem sırasında yıkılan ve ağır hasar gören binalarda kusurlu bulunan şirket yöneticileri, sahipleri ve sorumluları hakkında açılan soruşturma kapsamında 11 kişi için gözaltı kararı verildi. 

İzmir'deki depremde yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerin de aralarında bulunduğu 11 kişiden 9'u gözaltına alındı.

İzmir'deki depremde yıkılan ve ağır hasar alan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili haklarında gözaltı kararı verilen 11 kişiden 9'u gözaltına alındı.

Depremde yıkılan ve ağır hasarlı olan binaları yapanlar hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINANLAR

Soruşturma kapsamında Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş.A ile fenni mesul O.A, Cumhuriyet Sitesi B ve C bloklarının fenni mesulü E.İ,  Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki market sahibi R.Y, market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulü N.B, Emrah Apartmanı fenni mesulü T.A, Doğanlar Apartmanı müteahhidi Ç.D. ile Rıza Bey Apartmanı müteahhidi H.H.Ö. gözaltına alındı.

Soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.İzmir'deki depremde yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerin de aralarında bulunduğu 11 kişiden 9'u gözaltına alındı.
 

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Son Güncelleme: 02.11.2020 20:46
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