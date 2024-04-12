İzmir Foça'da ekolojik köy projesinden lüks villalar çıktı



Sözcü Gazetesi'nde Gökmen Ulu imzasıyla yayınlanan haberde, Foça'da milyon dolarlık ekolojik tarım turizmi temasıyla yerel yönetimlere kabul ettirilen proje, lüks villalara evrildi.





İzmir Foça’da bir grup iş insanı organik tarım yapacakları iddiasıyla “Ekolojik Köy” projesi oluşturdu ancak lüks villa yapımına başladı. Çevreciler ve meslek odaları bunun bir rant projesi olduğunu öne sürdü ve projenin iptali istemiyle yargıya başvurdu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 11 Nisan 2011 tarihinde 1/25000 Ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı’nda plan notu ilavesi yaptı.

Değişiklikle özellikle kırsal bölgelerdeki kontrolsüz yapılaşmaların kontrol altına alınmasının hedeflendiği belirtilerek “Ekolojik Tarım Turizmi” adı altında tarım arazilerinde yapılaşmaya olanak sağlandı.

EKO KÖY PROJESİNİN ALTINDAN RANT ÇIKTI

Bu değişikliğin ardından harekete geçen İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (İZSİAD) eski yönetim kurulu başkanı Hasan Küçükkurt ve başkan yardımcısı Ali Talak harekete geçerek bir yapılaşma projesi oluşturdu.

Asrın Grup tarafından hazırlanan ve grafiklerle lansmanı yapılan projede, Foça’nın Fevziçakmak Mahallesi’ndeki 510 dönüm tarım alanında “Ekolojik tarım arazisi, serası ve ev” başlığıyla satışlar başlatıldı.

Foça şehir merkezine 17 kilometre mesafede “Mid Phokia Eko Köy” adıyla inşaat faaliyetlerine başlanan iki katlı yapılar 8 milyon 500 bin lira bedelle satışa çıkarıldı.

ORGANİK TARIM YAPACAĞIZ DEDİLER

Çevreciler ve meslek odaları, Yeni Foça ile Foça arasındaki alanda ekolojik tarım faaliyeti yapılmadığını, 14 otel ve 140 lüks villa yapımının amaçlandığını tespit etti.

Tapu kayıtlarında ceviz bahçesi diye gösterilen parsellerdeki sera görünümlü konut inşaatlarına Foça Belediyesi tarafından ruhsat verildiği ortaya çıktı.

Foça Belediyesi’nin görüşüne başvurduğu İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne konut alanı bildiriminde bulunmadığı anlaşıldı. Ayrıca askıya çıkarılan bir plana rastlanmadığı belirlendi.

PROJE MAHKEMELİK OLDU

Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu protesto eylemleri yaparken, Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği de yapılaşmaya tepki göstererek kamuya karşı hile yapıldığını iddia etti.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi, bunun bir rant projesi olduğunu vurgulayarak ekolojik tarım adı altında lüks konut yapımına karşı yargıya başvurdu.

Odanın İzmir İdare Mahkemesi Başkanlığı’na sunduğu dava dilekçesinde, Foça Belediyesi’nin verdiği yapı ruhsatının usulsüz olduğu belirtildi.