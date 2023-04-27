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İzmir Folkart Sitesi'nde yangın | Alevler siteyi sardı

İzmir'in ünlü Folkart Sitesi'nde çıkan yangına, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor

27 Nisan 2023 Perşembe 23:03
İzmir Folkart Sitesi'nde yangın | Alevler siteyi sardı

İzmir Folkart Sitesi'nde yangın | Alevler siteyi sardı


Son Dakika İzmir, İzmir’in Narlıdere ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Narlıdere, Folkart’ta büyük bir yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahalesi patlama sesleri yüzünden kontrollü olarak yürütülüyor.


İzmir’in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi’nde yangın çıktı. Sitenin alev alev yandığı İzmir’in tüm noktalarından görülürken, bazı vatandaşların ise canını kurtarmak balkonlardan atladığı öğrenildi.

Lüks rezidans olarak kullanılan Folkart Sitesi'nin dış cephesinde kullanılan ahşap kaplamalar ile balkonlara aksesuar olarak konulan zeytin ağaçları ile bina içindeki ahşap merdivenler binada çıkan yangının kısa sürede yayılmasına neden oldu.
Yangında yaralı ve can kaybı konusunda bilgi henüz yok. En az 15 itfaiye yangına müdahale ederken yangın bölgesinde ambulanslarının bekleyişi sürüyor.


Yangının devam ettiği binada zaman zaman patlama sesleri duyuluyor.

100 milyon dolarlık yatırımla yapılan, Türkiye'de metrekare başına en yüksek bedelle yapılan site olarak biliniyor. En düşük daire fiyatının 18 milyon liradan satılan Folkart dairelerinin fiyatları 35 milyon liraya kadar yükseliyor. Türkiye'nin ilk lüks rezidanslarından biri olarak bilinen Folkart 2007 yılında inşaatına başlanmıştı.

TAHLİYE ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangın çıkan binanın sakinleri için, ekiplerce tahliye çalışması yürütüldüğü kaydedildi. Bazı bina sakinlerinin canlarını kurtarmak için balkondan atladıkları iddia edildi.

VALİ KÖŞGER: İÇERİDE CANLI OLMADIĞI BİLGİSİ VAR ELİMİZDE

Olay yerine gelen İzmir Valisi Selim Köşger, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Köşger, yangının başladığı sırada tüm binada oturanların tahliye edildiğini bildirdi. Köşger, "Bir blok aşağı yukarı tamamen yanmak üzere. Diğer bloklara sirayet etmesini engellemeye çalışıyoruz. Sevindirici olan şu; site yöneticisi yangın başladıktan sonra tüm site sakinlerini tahliye etmiş. İçeride canlı olmadığına dair bir bilgi var elimizde" diye konuştu.

Yangının kesin çıkış nedeninin henüz belli olmadığını söyleyen Köşger, "Bir anda parlayan bir yangından bahsediliyor. Bir patlama ve arkasından yangından bahsediliyor. İlerleyen zamanda yapılan tetkiklerle anlaşılacaktır" dedi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDEN İ BELLİ OLDU

Yangın bölgesine gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Folkart'ta çıkan yangının 40 daireyi etkilediğini ve can kaybı bilgisinin olmadığını açıkladı. Kasapoğlu, yangının ikinci kattaki elektrik kontağından kaynaklandığını söyledi.

Öte yandan İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahin, bir kişi içeriden yaralı olarak çıkarıldığını açıkladı.

SOYER: BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangına ilişkin Sözcü TV'ye konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi. Soyer, "Can kaybı yok. Herkes tahliye edildi, içeride kalan olmadı" dedi.

Tatlıses paylaşımında "İki gün önce geliyordum İzmir'e uçaklarda yer yok diye gelemedim.. Herkese geçmiş olsun. İnşallah can kaybı olmaz. Gelen mala gelsin.." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 28.04.2023 00:49
Anahtar Kelimeler:
IzmirYangınFolkart Sitesi
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