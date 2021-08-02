İzmir'in kara noktaları | En çok kaza buralarda oluyor



RADYO TRAFİK İZMİR ÖZEL HABER / İzmir’de her geçen gün artan araç sayısıyla birlikte trafik kazalarında da gözle görülür bir artış var. Radyo Trafik İzmir, Temmuz ayında haber merkezine ulaşan 927 trafik kazasının en çok hangi noktalarda meydana geldiğini raporladı.

Radyo Trafik İzmir, yaklaşık 3 yıldır İzmir trafiğinin nabzını tutuyor. Haber merkezimize ulaşan bilgilere göre, İzmir’de ana yollarda Temmuz ayı içerisinde 927 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 810’u hasarlı, 105’i yaralanmalıydı. 12 kaza ise ölümlü olarak kayıtlara geçti.

ESBAŞ KAVŞAĞI’NDA 43, PINARBAŞI KAVŞAĞI’NDA 40 TRAFİK KAZASI

Geçen yıla oranla yüzde 110’un üzerinde artan araç sayısıyla birlikte trafik yoğunluğunun yanı sıra trafik kazalarında da artış gözleniyor. Temmuz ayında meydana gelen 927 trafik kazasının ardından 2 bölge “kaza kara noktası” olarak dikkati çekti. Gaziemir Akçay Caddesi üzerinde bulunan ESBAŞ Alt Geçidi ve çevresinde 43 trafik kazası oldu. 88 kazanın meydana geldiği Akçay Caddesi’nde ESBAŞ yüzde 50’lik yükü çekti. Çevre yolları da kazaların sıkça yaşandığı bölgelerdi. Pınarbaşı Kavşağı 40 kaza ile çevre yolları üzerinde en fazla kazanın yaşandığı bölge olarak ön plana çıktı. Bir ay içinde 162 olumsuzluğun yaşandığı çevre yollarındaki kazaların yüzde 25’i bu bölgede görüldü. Bayraklı Tünelleri’nde 16, İstihkam Viyadüğü üzerinde 15, Otoyol Kavşağı civarında 11, Otogar Kavşağı’nda ise 9 trafik kazası rapor edildi.

ARTERLERDEKİ KAZA KARA NOKTALARI

Çevre yolları ve Akçay Caddesi’nin ardından Anadolu Caddesi (53), Yeşildere Caddesi (47), Ankara Caddesi (32) ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı (29) sıklıkla kaza yaşanan bölgelerdi. 21 kaza ile Yeşildere Caddesi üzerindeki Tepecik Köprüsü, 18’er kaza ile DGM Köprüsü ve Gaziemir Alt Geçidi, 15 kaza ile Su Kemerleri bölgesi, 11 kaza ile Meles, 10 kaza ile EGEMAK Köprüsü İzmir’in kaza kara noktaları oldu.

12 ÖLÜMLÜ KAZADAN 4’ÜNDE MOTOSİKLETLİLER HAYATINI KAYBETTİ

Temmuz ayı içerisinde İzmir’de meydana gelen 927 kazadan 810’u hasarlıydı. 105 kazada yaralananlar olurken, 12 kaza ise ölümlü olarak raporlara geçti. 12 ölümlü kazadan 4’ünde motosiklet sürücüleri hayatını kaybetti. 105 yaralanmalı kazanın 32’sinde yine motosikletliler vardı. Motosikletlilerin karıştığı 13 kazada şans eseri yaralanan olmadı. 12 ölümlü trafik kazasının 3’ünde yayalar yaşamını yitirdi. Araçların çarptığı 9 yayadan 6’sı ise yaralandı.

57 ZİNCİRLEME, 33 KÖR NOKTA KAZASI

Öte yandan Radyo Trafik haber merkezine Temmuz ayı içinde ulaşan kaza bilgilerinden 57’si zincirleme kazalardı, 7’sinde yaralananlar oldu. Çevre yollarındaki kavşak noktaları başta olmak üzere 33 kazanın kör nokta kazası olarak rapor edilmesi de dikkat çekiciydi.