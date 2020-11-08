İzmir'in zeytin ormanlarına jeotermal tehdidi

Alınan pandemi önlemleriyle sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde yaptıkları açıklamayla tepkilerine dile getiren yöre halkı, jeotermal santralin zeytin ormanlarına ve bölge doğasına zarar vereceğini bu nedenle, şantiye ve jeotermal arama kuyuları hakkında suç duyurusunda bulunarak her türlü hukuki yola başvuracaklarını söyledi.

İzmir’in Seferihisar ve Menderes ilçesi sınırları içerisinde yer alan Orhanlı ve Yeniköy mevkilerinde yapılması planlanan jeotermal enerji santrali, İzmir Yarımadası’na özgü erkence türü zeytin ormanları başta olmak üzere, bölgenin doğasını ve bu bölgede geçimini sağlayan insanları tehdit ediyor. Jeotermal arama kuyularının açılması planlanan bölgedeki İzmir’in zeytin ormanları, biyolojik çeşitlilik açısından oldukça zengin yaşam alanları olma özelliği taşıyor.

Uzmanlar uyarıyor

Başta zeytin olmak üzere pek çok tarım ürünü için önemli bir alan olma özelliği taşıyan bölgede jeotermal arama kuyuları açılması planlanıyor. Menderes ve Seferihisar’ı etkileyerek binlerce insanın yaşamını ve sayısız canlıya ev sahipliği yapan bölge doğasını tehdit eden projeye yönelik olarak uzmanlar iki önemli tehlikenin altını özellikle çiziyor: Havada oluşacak yüksek ısıdaki nem ile hava ve su kaynaklarına karışacak olan zehirli maddeler.

ÇED süreci tamamlanmadan çalışmalar başladı

14 adet jeotermal arama kuyusu açılması planlanan bölgede, yasal izin süreçleri tamamlanmadan hukuksuz olarak başlatılan çalışmalar yöre halkının tepkisini çekiyor. Bölgenin doğasını tahrip edecek ve başta burada yaşayan insanlar olmak üzere birçok canlının da hayatını tehlikeye atacak olan projenin, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu süreci başlamış bulunuyor. Ancak resmi süreçler tamamlanmamış olduğu halde Orhanlı köyünün içerisine bir şantiye kurulmuş durumda ve jeotermal arama kuyularının inşa süreçleri izinsiz bir şekilde devam ediyor.

Yerel yönetim yöre halkının yanında

Bölgeye açılması planlanan jeotermal arama kuyuları için yapılan şantiye, yöre halkının büyük tepkisiyle karşılandı. Jeotermal arama kuyularının ve şantiyenin yaşam alanlarını yok edeceğini söyleyen bölge sakinleri, şantiye girişini kapatarak yetkililerden, hukuksuz olarak kurulan şantiyenin bir an önce buradan kaldırılmasını talep etti. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin yöre halkına destek vererek, yasadışı yollarla kurulan şantiye alanının bir an önce kaldırılacağına dair bölgede yaşayanlara teminat verdi.

Yöre halkı yaşam alanlarını yok edecek olan jeotermal santrali istemiyor

Jeotermal arama kuyularının yöredeki yaşamı tehlikeye atacağını ve özellikle üreticiler için geri dönüşü olmayan sorunlar yarayacağını söyleyen Orhanlı Köyü Kültür, Doğa, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Yaşar Buyruk: “Köyümüz yüzlerce yıldır burada üreterek yaşamını sürdürüyor. Burada jeotermal santralinin üreteceği elektrikten daha kıymetli bir şey olan gıda üretiyoruz. Köyümüzde bu santrali istemiyoruz ve bizlere destek veren çevre hukuku avukatlarının da katkılarıyla konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Çünkü sadece bizim değil kurdun, kuşun tüm varlıkların yaşam hakkı buna bağlı. Bu yüzden köyümüze jeotermal istemiyoruz.” dedi.