İzmir Kınık'ta maden ocağında göçük, 45 yaralı var



İzmir'in Kınık ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte dumandan etkilenen işçiler çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir kömür ocağında meydana gelen göçüğün ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İlimiz Kınık ilçesinde bir kömür madeni işletmesinde kısmi bir göçük olduğu ilk belirlemelere göre can kaybı ve ağır yaralı kimse olmadığı 8 hafif yaralının 112 ekiplerince Kınık ve Bergama Devlet Hastanelerine sevk edildiği hususu,

Kamuoyunun bilgisine sunulur. — Yavuz Selim KÖŞGER (@yskosger) December 18, 2021

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, can kaybı olmadığını, işçilerin hafif şekilde yaralandığını aktardı.



'Göçük altında kalan vatandaşımız yok'

Twitter hesabından açıklama yapan Köşger, "İlimiz Kınık ilçesinde bir kömür madeni işletmesinde kısmi bir göçük olduğu ilk belirlemelere göre can kaybı ve ağır yaralı kimse olmadığı 8 hafif yaralının 112 ekiplerince Kınık ve Bergama Devlet Hastanelerine sevk edildiği hususu kamuoyunun bilgisine sunulur” ifadelerini kullandı.

Vali Köşger, bir sonraki açıklamasında ise yaralı sayısının 22 olduğu bilgisini paylaştı.

Köşger, "Kınık ilçemizde meydana gelen kısmi maden göçüğünde maden tümüyle tahliye edilmiş olup: Göçük altında kalan vatandaşımız yok. Vefat eden veya ağır yaralı vatandaşımız yok. Bir kısmı ayakta tedavi olmak üzere Kınık ve Soma Devlet Hastanelerinde 22 vatandaşımız hafif yaralıdır" dedi.

