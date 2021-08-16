Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İzmir Öğretmeler lokalinde tarihi eser hırsızlığı

Müze ve tarihi binalarda hırsızlıklara bir yenisi daha eklendi. İzmir'de içinde Cumhuriyet Tarihi açısından son derece önemli hatıralar, sanat eserleri ile belge niteliğinde orjinal fotoğrafların yer aldığı Öğretmen Lokali'ndeki soygun adeta talana dönmüş.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 07:07
İzmir Öğretmeler lokalinde tarihi eser hırsızlığı

İzmir Öğretmeler lokalinde tarihi eser hırsızlığı


Müzelerdeki hırsızlık olayları, tarihi binalarda kayıp çok sayıda nadide eserler zincirine bir yenisi daha eklendi. Kayıp tarihi eserlerin akibetini araştıran konunun uzmanları sonuç alamazken, yetkililerin suskunluğu duyarlı kamuoyunu hayrete düşürüyor. İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki tarihi Öğretmenler Lokali'nde kaybolan tarihi eserler hakkında 2 yıldır bir türlü bitmeyen müfettiş soruşturmasının akibeti de bilinmiyor. 

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde büyük balo, kutlama ve etkinliklere sahne olan, şimdilerde ise öğretmenlere hizmet veren İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki Karşıyaka Öğretmenler Lokali’nde bazı tarihi ve sanatsal eserlerin, yapılan restorasyonun ardından kaybolduğu ortaya çıktı. Tarihi binada sergilenen 4 adet kristal ayna, Kurtuluş Savaşı döneminde çekilmiş 11 orijinal fotoğraf ve ressam Ayla Erdur tarafından çizilen iki adet Atatürk tablosu 2019 yılında tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından kayıplara karıştı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise müfettiş soruşturmasının sürdüğünü söylemekle yetindi.

Eserlerin kaybolduğunu ressam Ayla Erdur’un öğrencileri ortaya çıkardı. Öğretmenler Lokali’nde restorasyondan önce 4 yıl gönüllü olarak resim dersleri verdiğini belirten ressam Ayla Erdur, “2 sene süren bir restorasyon çalışması yapıldı. Restorasyonun sonunda binayı ziyaret eden öğrencilerim sergilenen tabloları göremeyince beni aradılar. Binaya gelip konuyu yetkililere sorduğumda tabloların ve diğer eserlerin kaldırıldığını öğrendim. Ancak nereye götürüldükleriyle ilgili bir yanıt alamadım” dedi. 

YETKİLİLER SUSPUS OLDU

Eserlerin bulunması için çeşitli kurumlara başvurduğunu dile getiren Erdur, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığım görüşmelerden bir sonuç alamadım. Karşıyaka Kaymakamı ile görüştürülmüyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na dilekçe yazdım ancak beni telefonla arayarak konunun kendi alanlarına girmediğini söylediler. İzmir Valiliği’ne dilekçeler yazdım ancak eserlerin nereye götürüldüğünü söylemediler. Çabalarım sonucu en son İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden bir yanıt aldım. Bir müfettiş görevlendirildi, ifademe başvuruldu. Ancak bir yıldır oradan da bir yanıt gelmiyor” ifadesini kullandı.

Erdur, kaybolan eserler bulunana kadar çabalarını sürdüreceğini belirterek şunları söyledi: “Bu tarihi mekânın böyle bir hale gelmesi uykularımı kaçırıyor. Atatürk bu mekânda balolara katıldı, zeybek oynadı. Ülkemizin ve İzmir tarihinin izlerini taşıyor burası. Ben yalnızca kaybolan tablolarımın peşinde değilim. Tarihe saygının ve emeğe saygının peşindeyim. Demirbaş listesinde bulunan eserler kayboluyor ve hiçbir yetkili bu eserlerin nereye götürüldüğünü söyleyemiyor. Burada bir hırsızlık var. Tarihe olan saygım nedeniyle eserlerin kaybolmasını içime sindiremiyorum ve bulunması için mücadele ediyorum. Ne şekilde yok ettiler, sattılar mı çaldılar mı bunun ortaya çıkmasını istiyorum.”

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Konuya ilişkin ulaştığımız İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise soruşturmanın sürdüğünü, kayıp eserlerle ilgili müfettiş soruşturmasının hassasiyetle yürütüldüğünü ve konunun önümüzdeki günlerde aydınlatılacağını bildirdiler.

AÇILIŞI BİNALİ YILDIRIM YAPMIŞTI

1892 yılında yapılan, 1900’lü yıllarda levanten lokantası olarak kullanılan daha sonra Halk Evi binası, Türk Kültür Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Sanat Merkezi ve son yıllarda da Karşıyaka Öğretmenler Lokali olarak hizmet veren binanın restorasyondan sonraki açılışını 24 Kasım 2019’da önceki dönem Meclis Başkanı AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım yapmıştı. 

Kaynak Cumhuriyet Gazetesi - Muhammed Özmen Haberi

Anahtar Kelimeler:
ZmirIzmiröğretmenler LokaliHırsızlıkKayıp TablolarKayıp Aynalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karadeniz'de can kaybı sayısı 70'e yükseldi
Karadeniz'de can kaybı sayısı 70'e yükseldi
Genç kızı yol ortasında bıçakla kaçırmaya kalktı
Genç kızı yol ortasında bıçakla kaçırmaya kalktı
Kastamonu'da felaketin boyutları büyüyor, can kaybımız 57'ye yükseldi
Kastamonu'da felaketin boyutları büyüyor, can kaybımız 57'ye yükseldi
Yangın söndürme uçağı düştü, 8 kahraman can verdi
Yangın söndürme uçağı düştü, 8 kahraman can verdi
Kastamonu'da afet bölgesine TELE1 ekibi alınmadı
Kastamonu'da afet bölgesine TELE1 ekibi alınmadı
AFAD'a 329 kayıp başvurusu yapıldı iddiası
AFAD'a 329 kayıp başvurusu yapıldı iddiası
Kastamonu | Sel felaketinde korkulan oldu can kaybı artıyor
Kastamonu | Sel felaketinde korkulan oldu can kaybı artıyor
54 ilde 299 orman yangını kontrol altına alındı
54 ilde 299 orman yangını kontrol altına alındı
Dünyada sadece 40 tane var, değeri 1 milyon dolar
Dünyada sadece 40 tane var, değeri 1 milyon dolar
Kastamonu | Sel felaketinde can kaybı artıyor
Kastamonu | Sel felaketinde can kaybı artıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim