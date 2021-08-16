İzmir Öğretmeler lokalinde tarihi eser hırsızlığı



Müzelerdeki hırsızlık olayları, tarihi binalarda kayıp çok sayıda nadide eserler zincirine bir yenisi daha eklendi. Kayıp tarihi eserlerin akibetini araştıran konunun uzmanları sonuç alamazken, yetkililerin suskunluğu duyarlı kamuoyunu hayrete düşürüyor. İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki tarihi Öğretmenler Lokali'nde kaybolan tarihi eserler hakkında 2 yıldır bir türlü bitmeyen müfettiş soruşturmasının akibeti de bilinmiyor.

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde büyük balo, kutlama ve etkinliklere sahne olan, şimdilerde ise öğretmenlere hizmet veren İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki Karşıyaka Öğretmenler Lokali’nde bazı tarihi ve sanatsal eserlerin, yapılan restorasyonun ardından kaybolduğu ortaya çıktı. Tarihi binada sergilenen 4 adet kristal ayna, Kurtuluş Savaşı döneminde çekilmiş 11 orijinal fotoğraf ve ressam Ayla Erdur tarafından çizilen iki adet Atatürk tablosu 2019 yılında tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından kayıplara karıştı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise müfettiş soruşturmasının sürdüğünü söylemekle yetindi.

Eserlerin kaybolduğunu ressam Ayla Erdur’un öğrencileri ortaya çıkardı. Öğretmenler Lokali’nde restorasyondan önce 4 yıl gönüllü olarak resim dersleri verdiğini belirten ressam Ayla Erdur, “2 sene süren bir restorasyon çalışması yapıldı. Restorasyonun sonunda binayı ziyaret eden öğrencilerim sergilenen tabloları göremeyince beni aradılar. Binaya gelip konuyu yetkililere sorduğumda tabloların ve diğer eserlerin kaldırıldığını öğrendim. Ancak nereye götürüldükleriyle ilgili bir yanıt alamadım” dedi.

YETKİLİLER SUSPUS OLDU

Eserlerin bulunması için çeşitli kurumlara başvurduğunu dile getiren Erdur, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığım görüşmelerden bir sonuç alamadım.ile görüştürülmüyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na dilekçe yazdım ancak beni telefonla arayarak konunun kendi alanlarına girmediğini söylediler. İzmir Valiliği’ne dilekçeler yazdım ancak eserlerin nereye götürüldüğünü söylemediler. Çabalarım sonucu en son İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden bir yanıt aldım. Bir müfettiş görevlendirildi, ifademe başvuruldu. Ancak bir yıldır oradan da bir yanıt gelmiyor” ifadesini kullandı.

Erdur, kaybolan eserler bulunana kadar çabalarını sürdüreceğini belirterek şunları söyledi: “Bu tarihi mekânın böyle bir hale gelmesi uykularımı kaçırıyor. Atatürk bu mekânda balolara katıldı, zeybek oynadı. Ülkemizin ve İzmir tarihinin izlerini taşıyor burası. Ben yalnızca kaybolan tablolarımın peşinde değilim. Tarihe saygının ve emeğe saygının peşindeyim. Demirbaş listesinde bulunan eserler kayboluyor ve hiçbir yetkili bu eserlerin nereye götürüldüğünü söyleyemiyor. Burada bir hırsızlık var. Tarihe olan saygım nedeniyle eserlerin kaybolmasını içime sindiremiyorum ve bulunması için mücadele ediyorum. Ne şekilde yok ettiler, sattılar mı çaldılar mı bunun ortaya çıkmasını istiyorum.”

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Konuya ilişkin ulaştığımız İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise soruşturmanın sürdüğünü, kayıp eserlerle ilgili müfettiş soruşturmasının hassasiyetle yürütüldüğünü ve konunun önümüzdeki günlerde aydınlatılacağını bildirdiler.

AÇILIŞI BİNALİ YILDIRIM YAPMIŞTI

1892 yılında yapılan, 1900’lü yıllarda levanten lokantası olarak kullanılan daha sonra Halk Evi binası, Türk Kültür Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Sanat Merkezi ve son yıllarda da Karşıyaka Öğretmenler Lokali olarak hizmet veren binanın restorasyondan sonraki açılışını 24 Kasım 2019’da önceki dönem Meclis Başkanı AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım yapmıştı.

Kaynak Cumhuriyet Gazetesi - Muhammed Özmen Haberi