İzmir şehir merkezinde ölümlü kazalar yüzde 25 azaldı



İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, Radyo Trafik İzmir Yayın Sorumlusu Esra Balkanlı’ya konuk oldu. “Ulaşıma Dair” programında önemli açıklamalarda bulunan Özsagulu, okulların açılmasıyla birlikte özellikle servis araçlarına yönelik denetim faaliyetlerini artırdıklarını anlattı. Şamil Özsagulu, geçtiğimiz aylarda ilk kez Radyo Trafik İzmir’de açıkladığı kurdukları Kaza Analiz Ekibi’nin hazırladığı rapor doğrultusunda, kazaların önüne geçmek için çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Aldıkları önlemlerle şehir merkezinde ölümlü trafik kaza oranının yüzde 25 azaldığını bildiren Müdür Yardımcısı Özsagulu, gerçekleştirdikleri sivil denetimlerle algılanan yakalanma riskini artırdıklarını da kaydetti.

“İLK HAFTA SİZİ YANILTMASIN”

Eğitim-Öğretim yılının başlamasıyla hissedilir bir trafik yoğunluğu oluştuğunu belirten Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özsagulu, “Metropol ilçelerde 651 okul ve çevresi tarafımızdan tetkik edildi. Risk kategorisi oluşturarak bu okulları risksiz, orta ve yüksek olmak üzere 3 farklı sınıfa ayırdık. Yüksek trafik riski içeren okul çevreleri için eksikliklerin giderilmesini sağladık. İlk hafta sizi yanıltmasın, ilk zamanlarda velilerimiz çocuklarını okula kendi götürmek istiyor. Okul önlerindeki araç sayıları daha kabul edilebilir rakamlara düşecek. Bu durumda bile vatandaşlarımız çocuklarını rahatlıkla okullara götürsün diye çalışmalarımıza devam ediyoruz. Okulların açılmasıyla arterlerde de trafik yoğunluğu arttı. Geçen yıllara göre okulların açıldığı ilk gün oluşan yoğunluk tolere edilebilir seviyedeydi.” dedi.



“2 GÜNDE 2 BİN SERVİS ARACI DENETLENDİ”

Şamil Özsagulu, çocuklarımızı emanet ettiğimiz servis araçlarına büyük önem verdiklerini söyledi. Özsagulu, “Geçen yıl 439 minibüs ve otobüse korsan taşımacılıktan işlem yapıldı. İkiz plaka tabir edilen ihlal nedeniyle 81 araç trafikten men edildi. Bu sene İl Emniyet Müdürümüzün de talimatıyla servis denetimlerimizle alakalı 2 gündür il genelinde 2 bine yakın servis aracı kontrol edildi. 36 araç trafikten men edildi. 138 muhtelif maddelerde de eksiklik gördüğümüz servis araçları için de işlemler yapıldı. Yıl boyunca aralıksız, kararlı bir şekilde denetimlerimize devam edeceğiz. 6 bine yakın S plakalı araç var. Bu hafta bitmeden il genelindeki tüm servis araçları kontrolümüzden geçmiş olacak. Vatandaşlarımız, çocuklarını servislere emanet ederken içleri rahat olsun.” değerlendirmesini yaptı.



ALGILANAN YAKALANMA RİSKİ

ÖLÜMLÜ KAZA ORANI ŞEHİR MERKEZİNDE YÜZDE 25 AZALDI

Bir çok denetim türleri olduğunu hatırlatan İl Emniyet Müdür Yardımcısı, “Algılanan yakalanma riski adını verdiğimiz bir denetim türümüz var. Bu, vatandaşlarımızın güvenli şekilde trafikte olmalarını sağlamak amacıyla yapmış olduğumuz sivil denetimlerimizdir. Bu bir tuzak değil, ancak vatandaşlarımızın her an denetlendiğini düşündüğü bir türdür. 300 saati aşkın bir süre bu tür denetimler gerçekleştiriyoruz. İstisnasız her gün drone denetimlerimiz oluyor ve aralıksız sürüyor. Drone denetimlerini her güne çıkardık, gereken cezalar da kesiliyor. Bu denetim türü için illa resmi bir görevli olmasına gerek yok. Bunun sürücü tarafından bilinmesi algılanan yakalanma riskini artırıyor.” açıklamasını yaptı.

Şamil Özsagulu, Haziran ayında ilk kez Radyo Trafik İzmir’e yaptığı açıklamada İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde “Kaza Analiz Ekibi” kurduklarından bahsetmişti. Özsagulu, kaza analiz ekibinin ortaya çıkardığı sonuçlardan bahsederken, “Şehir merkezinde yüzde 25, il genelinde yüzde 10 oranında ölümlü trafik kazalarında düşüş meydana geldi. Bu hedefimizin gerisinde ancak ciddi bir oran. Buradan hareketle kaza analiz ekibimiz, ölümlü ve yaralanmalı kazaların yüzde 45’ine motosiklet sürücülerinin karıştığını gördü. Motosikletlilerin karıştığı en ufak kaza bile ciddi sonuçlar doğurabiliyor. İzmir’deki motosiklet kullanımı oranının çokluğu da dikkat çekiyor. İzmir’de her 5, Ankara’da her 33, İstanbul’da her 10 araçtan biri motosiklet. Kask kullanımı konusunda Türkiye’de örnek bir şehiriz. Kask ve emniyet kemeri kullanım oranı yüzde 95’in altına hiç düşmedi. İzmir, Türkiye’de en fazla motosikletin olduğu şehir. Şehrin yapısı da buna elverişli.” yorumunda bulundu.



“DENETİM PARAMETRELERİ KAZA ANALİZ EKİBİ TARAFINDAN BELİRLENİYOR”



Özellikle metropol ilçelerde meydana gelen kazaları, kaza analiz ekibinin sürekli incelediğini söyleyen Şamil Özsagulu, “Saate, ihlale, caddeye göre incelenen kazalar sonucunda denetim faaliyeti yapıyoruz. Sahada görülen denetimlerin tamamı, kaza analiz ekibimiz tarafından tespit edilen parametreler tarafından belirleniyor. Işık uygulaması sıklaştırılan bölgelerde bilinsin ki, burada ışık ihlalinden kaynaklı kazalar artmıştır. Hız, alkol kullanımı, şerit ihlali kazaya sebebiyet veren öncelikli hatalar olarak ön plana çıkıyor. Bizim amacımız ceza yazmak değil, hedefimiz kazaların azaltılmasıdır. İzmir’de 1 Milyon 640 bin civarında tescilli araç var. Kontrol edilen araç, bu sayının çok üstünde. Motosiklet sayısından fazla sayıda kontrolleri de sağlıyoruz. Kazaların önüne sadece ceza ve denetimle geçemeyiz. Eğitim önemli, artan ihlallerle ilgili eğitimlerimiz de sürecek.” dedi.



“BEYAZ KIRLANGIÇLAR GAYRETLİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR”



İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, İzmir’de bisiklet kullanımının da oldukça yaygın olduğunun altını çizerek, “Türkiye’de Beyaz Kırlangıçlar ilk bisikletli timlerdir. Her geçen gün bisikletin daha fazla vatandaş tarafından kullanıldığını görüyoruz. Beyaz Kırlangıçlar da gayretli bir şekilde bisiklet sürücülerinin güvenliği için çalışıyor. Bisiklet yolunu kullanan motosikletlilere yönelik ciddi bir denetim yapıyoruz. Arkadaşlarımız bu kullanım oranını istisnai boyuta indirdi. Mini Pedal projemiz devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız çalışmayla her dönem bir okulumuzun bahçesinde oluşturduğumuz parkurda çocuklarımıza bisiklet kullanmasını öğretip, trafik kurallarını anlatıyoruz. Velilerimizden de güzel geri dönüşler oluyor.” ifadelerini kullandı.

“EDS KOMİSYONU ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR”

Radyo Trafik İzmir dinleyicilerinden gelen soruları da yanıtlayan Şamil Özsagulu, önemli arterlerde hatalı parklanmalara sıklıkla rastladıklarını ifade ederek, sürücülerden park ihlali yapmamalarını, işlerini kolaylaştırmaları anlamında kendilerine yardımcı olmalarını rica etti. Konak bölgesinde yürütmüş oldukları korsan otoparkçılarla mücadele kapsamında bu yıl içinde 113 şahıs hakkında işlem yapıldığını kaydeden Özsagulu, Elektronik Denetleme Sistemi ile alakalı oluşturdukları komisyonun temaslarına devam ettiğini, bürokratik sürecin de sürdüğünü bildirdi. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özsagulu, “Her hafta drone ve helikopter ile denetim gerçekleştiriyoruz. Bu denetimlerimizde genellikle çevre yollarında emniyet şeridi ihlalleri kameralarımıza yansıyor. Bu ihlalin azaltılması için de çalışmalarımıza devam ediyoruz.” ifadeleriyle sözlerini tamamladı. Haber: Hakan TAŞYARAN