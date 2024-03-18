İzmir Torbalı'da İzmir Marşı'na yasak koydular

Türkiye yerel seçimler için sandık başına gitmeye hazırlanırken Cumhuriyet ve Atatürk'le hesaplaşma alışkanlığı AKP'ye tepkilere neden oluyor. İzmir Torbalı'da 51 yıllık Müzisyen Bando Şefi Aytekin Özen'in istifasına neden olan uygulamaya vatandaşları da kızdırdı. Torbalı AKP'li Başkanı, Çanakkale Zaferleri'nin 109'ncu yılında İzmir Marşı'nın çalınmasını engellediği iddia edildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferinin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen tören kapsamında AKP Torbalı İlçe Başkanı Metin Yüğrük'ün İzmir Marşı'nın çalınmasına izin vermedi öne sürüldü. Bando şefi Aytekin Özen görevinden istifa ettiğini duyurarak, “Bugün yaşadığımı 51 yıllık hayatım boyunca yaşamadım” dedi.

Tüm yurtta olduğu gibi İzmir 'in Torbalı ilçesinde de 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferinin 109. yıl dönümü etkinlikleri gerçekleştirildi. Programın sabah saatlerinde Şehitlik Meydanı'nda gerçekleştirilen törenler kapsamında AKP Torbalı İlçe Başkanı Metin Yüğrük İzmir Marşı'nı çaldırmadığı iddia edildi. Bando şefi Aytekin Özen açıklama yaparak görevinden istifa ettiğini söyledi.

"AKP'Lİ BAŞKAN ÖZÜR DİLESİN"



“BU TAVIR KABUL EDİLEMEZ”

Özen tören sonrasında yaptığı açıklamada “” dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Torbalı İlçe Başkanlığı, “Çanakkale Zaferimizin 109’uncu yıl dönümünde şehitlerimizi anmak için Şehitlik Anıtı’nda gerçekleştirdiğimiz anma töreni çok üzücü bir olaya sahne olmuştur. Belediye Bandosu’nun diğer tüm marşlar gibi İzmir Marşı’nı çalmasından rahatsızlık duyan AK Parti İlçe Başkanı Metin Yüğrük, Torbalı Kaymakamı Ercan Öter’i devlet terbiyesine ve protokol adabına uymayacak, son derece yakışıksız bir biçimde uyarmıştır.

Kendi belediye başkan adaylarının törene katılmaya tenezzül etmemesi bir yana; Yüğrük’ün bu üslupsuz tavrı, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günümüze de gölge düşürmüş, ulusça manevi değeri çok yüksek olan bu günde anlamsız bir gerginlik yaratmıştır. Devleti temsil eden en büyük makamlardan biri olan kaymakamlık makamındaki bir kamu görevlisine bu tavır kabul edilemez. Türk Ordusu’nun Kurtuluş Savaşı’nda İzmir’e girişini konu alan ve her duyanın milli ve manevi duygularını yükselten İzmir Marşı’ndan rahatsız olan Metin Yüğrük’ün yaptığı saygısızlık sadece Sayın Ercan Öter’e değil, tüm Torbalı halkına ve aziz şehitlerimizin anısına yapılmıştır. Bu uygunsuz tavırdan dolayı Metin Yüğrük’ü kamuoyundan ve Torbalı Kaymakamlığı’ndan özür dilemeye davet ediyor, ölçüsüz davranışını şiddetle kınıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“BENİM BELEDİYE BAŞKANLIĞIMDA HER BAYRAM İZMİR MARŞI DİNLEMEK ZORUNDA KALACAKSINIZ”

CHP Torbalı Belediye Başkan Adayı Övünç Demir ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti İlçe Başkanı bugün 18 Mart törenlerinde İzmir Marşı'nı çaldırtmadı. Tahammülü yokmuş.Herkesin içerisinde kaymakama sesini yükseltti. Efendi, Ant olsun ki; benim belediye başkanlığımda her bayram, her kutlama belediye hoparlöründen İzmir Marşı'nı dinlemek zorunda kalacaksın...Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlığınız yetti. İzmir Marşı'nı dinlemeye tahammülün yoksa, getirdiğiniz Suriyelilerle beraber vahabi çöllerine gidebilirsin. Yerin orada hazır.”

“MARŞIN OKUNMASINA AKP İLÇE BAŞKANININ VE KAYMAKAMIN İZİN VERMEMESİ HADSİZLİKTİR”

Öte yandan Eski CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajında “İzmir Marşı, Kurtuluş Savaşı'nın en önemli sembollerinden biridir. Bu marş, İzmir'in kurtuluşunu ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini temsil eder. Torbalı'da düzenlenen törende; Marşın okunmasına Akp ilçe başkanının ve kaymakamın izin vermemesi hadsizliktir. Küstahlıktır. Şehitlerimiz, vatanları uğruna canlarını feda etmiş kahramanlardır. Onların anılarını yaşatmak ve onları saygıyla anmak hepimizin görevidir. Haddinizi bilin, kendinize gelin. Bugün aldığımız her nefesi, o gün verilen son nefeslere borçluyuz. Canlarını verdiler, vatanı vermediler. Bu ülkenin nasıl kurulduğunu, nasıl büyük savaşları kazandığını unutanlar, Çanakkale’de yazılan büyük destana baksınlar” ifadelerini kullanarak yaşananlara tepki gösterdi.

Özen törenlerin sonunda meydanda oturma eylemi başlattı.