Jandarma ve bahriyeli sevklerine erteleme geldi





Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nda 23-25 Kasım'da yaıplacak sevk işlemleri 26-28 Ocak'ta yapılacak.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Askerlik görevi için 23-25 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

22-24 Aralık tarihlerinde sevk edilmesi planlananların sevk işlemleri de 26-28 Ocak 2021’e ertelenmiştir. Erteleme sadece Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevki planlanan ve ilk planlamada 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklananları kapsamaktadır.

Kasım ayından Aralık’a ertelenenlerin sevk tarihinde bir değişiklik yoktur. 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklanan yükümlüler sevk tarihlerini E-Devlet’ten takip edebilecek, duyuru metnine asal.msb.gov.tr adresinden ulaşabilecektir."