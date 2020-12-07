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Jandarma ve bahriyeli sevklerine erteleme geldi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada. Deniz Kuvvetleri ve Jandarmada asker sevkleri ertelendi. Sevkler 26-28 Ocak'ta yapılacak.

07 Aralık 2020 Pazartesi 15:27
Jandarma ve bahriyeli sevklerine erteleme geldi

Jandarma ve bahriyeli sevklerine erteleme geldi



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nda 23-25 Kasım'da yaıplacak sevk işlemleri 26-28 Ocak'ta yapılacak.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Askerlik görevi için 23-25 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

22-24 Aralık tarihlerinde sevk edilmesi planlananların sevk işlemleri de 26-28 Ocak 2021’e ertelenmiştir. Erteleme sadece Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevki planlanan ve ilk planlamada 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklananları kapsamaktadır.

Kasım ayından Aralık’a ertelenenlerin sevk tarihinde bir değişiklik yoktur. 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklanan yükümlüler sevk tarihlerini E-Devlet’ten takip edebilecek, duyuru metnine asal.msb.gov.tr adresinden ulaşabilecektir."

Son Güncelleme: 07.12.2020 15:51
Anahtar Kelimeler:
Erteleme
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