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Japon deprem uzmanı uyardı | Faylar kırılmaya başladı

Japon deprem uzmanından Türkiye'nin büyük bölümü için önemli deprem uyarıları geldi. Yoshinori Moriwaki Doğu Anadolu, Marmara ve Ege bölgelerinde fayların kırılmaya başladığını söyledi.

28 Aralık 2022 Çarşamba 21:18
Japon deprem uzmanı uyardı | Faylar kırılmaya başladı

Japon deprem uzmanı uyardı | Faylar kırılmaya başladı

Türk bilim insanlarının yıllardır yaptığı uyarıların gereğini yerine getirmeyen politikacılar, yerey yöneticilere bir uyarı da Japon deprem uzmanından geldi. Afyonkarahisar’da düzenlenen ‘Depremle yaşamak’ konulu seminerde konuşan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, "Türkiye’de büyük bir deprem bekleniyor, özellikle Marmara Bölgesi’nde. Doğu Anadolu fayı ve Ege fayı da kırılmaya başladı" dedi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İnşaat Mühendisliği Kulübü tarafından İbrahim Küçükkurt Konferans Salonu’nda ‘Depremle yaşamak’ konulu seminer düzenlendi. Seminere Yüksek Mimar ve Yüksek İnşaat Mühendisi, Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Yalçın, Afyonkarahisar AFAD ekipleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.


"DOĞU ANADOLU VE EGE FAYI KIRILMAYA BAŞLADI"

Seminer öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Moriwaki, Türkiye’nin de Japonya gibi deprem ülkesi olduğunu söyledi. Deprem için öncelikle hazır olmanın gerektiğine dikkati çeken Moriwaki, eğitimin önemli olduğunu vurguladı. Moriwaki, "Türkiye'de Japonya gibi bir deprem ülkesi. Depreme hazır olmak çok önemli. Tüm kurumların ve insanların hazır olması gerekir. Türkiye’de büyük bir deprem bekleniyor, özellikle Marmara Bölgesi’nde. Doğu Anadolu fayı ve Ege fayı da kırılmaya başladı" dedi.

"TÜRKİYE'DE BİNALARIN YÜZDE 60'I KAÇAK"

Afyonkarahisar’ın en tehlikeli bölgede kıpkırmızı olduğunu ifade eden Moriwaki, "2-3 kez 6’nın üzerinde deprem yaşadı. Dünyadaki depremlerin yüzde 20’si Japonya’da gerçekleşiyor. Japonya, çok büyük depremler yaşadı. Japonya’da insanlar bunları yaşadığı için tam hazır oluyor. Türkiye’deki binaların yüzde 60'ı kaçak. Yönetmelik çok iyi artık, Türkiye Japonya'dan daha katı. Ama ona rağmen bunu takip etmiyor herkes. Onun için sıkıntı burası. Bunu çözmek lazım" diye konuştu.

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