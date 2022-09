Kaçak hafriyata yapay zekalı takip geliyor

İBB, İstanbul’un önemli sorunlarından birini daha teknolojik takiple aşıyor. İlki Hadımköy’e kurulan yapay zeka sistemi (Mobil PTS) ile 100’e yakın kaçak hafriyat dökümü tespit edilerek para cezası kesildi. Sistemin devreye girmesinin ardından bölgedeki kaçak dökümler tamamen önlendi.

İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile İBB iştiraki İSBAK, son yıllarda giderek sıklaşan kaçak hafriyat dökümü konusunda kolları sıvadı. Geliştirilen Mobil PTS sistemi ile hafriyat kamyonları yalnızca rutin kontrollerle değil, aynı zamanda modern yöntemlerle izleniyor.

Bir Ayda 100’den Fazla Tespit

Hadımköy Ekin Sokak, kaçak hafriyatların döküldüğü merkezlerden biri olarak biliniyor. Daha önceden klasik kontrol yöntemleri ile bir ayda en fazla 12 kaçak döküm tespit edilmişti. Ağustos ayında yerleştiren ve yapay zeka içeren Mobil PTS ünitesi sayesinde, toplam 23 araçla 100’ün üzerinde kaçak hafriyat dökümü yapıldığı tespit edildi. Kaçak döküm yaptığı tespit edilen araçların sürücülerine para cezası içeren idari yaptırım uygulandı. Sistemin devreye girmesinin ardından bölgedeki kaçak dökümler azaldı. Son 15 günde ise tamamen önlendi.

Mobil PTS Sistemi Nedir?

Anlık Takip Geliyor

Mobil PTS; (Plaka Tanıma Sistemi) Dome Kamera, 4G LTE Route (internet bağlantısı), güvenlik amaçlı ATS (Araç Takip Cihazı), kaçak döküm tespit ünitesi, akü ile çalışan bir sistem. Hız, rota ve konum takibi, damper izleme, harita tabanlı izleme gibi özellikler içeren sistemle; plaka, giriş çıkış tarihi ve saati, araçların giriş ve çıkışlarına dair kamera görüntüleri gibi bilgileri kaydediliyor.

Yapay zeka içeren Mobil PTS uygulaması ile anlık konum takibi, şüpheli alanın kontrolü ve kaçak döküm tespiti (döküm miktarının tespiti, alan sayımı, raporlama) yapılabiliyor. Kesintisiz şekilde 7/24 çalışan sistem, detaylı bir raporlama imkânı da sunuyor. Alana giriş yapan araçların plaka sorgulamasını yapılarak; ruhsat, ATS onay belgesi, taşıma izni belgesi gibi evrakları kontrol ediyor ve fotoğraflarla raporlama yapıyor. Böylece anlık olarak tüm ihlaller takip edilebiliyor.

Prof Erdinçler: “Çok Etkin Bir Sistem Kurduk”

İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, yakın mesafede bir yere para vermeden yapılan dökümlerle haksız kazanç sağlandığını ve çevrenin çok zarar gördüğünü söyledi. Hadmköy özellikle kaçak dökümlerin çok fazla olduğu yerlerden biri olduğunu belirten Prof. Erdinçler, “Bu sistemi geliştirmeden önce sadece 12 aracı yakalayıp ceza kesebildik. Sistemi kurduktan sonra 1 ay içerisinde tespit edilen kaçak döküm sayısı 100’e yaklaştı. Çok etkin bir kontrol sistemi kurduğumuz görülüyor. Sistemden İstanbul’a daha fazla yerleştirerek daha etkin bir kontrol ağı kuracağız” dedi.

Kızıl: “Kaçak Dökümler Sıfırlandı”

Kaçak hafriyat dökümüne nasıl bir çözüm bulabiliriz diye kafa yorarak Mobil PTS sistemini geliştirdiklerini vurgulayan İSBAK Genel Müdürü Mesut Kızıl da İstanbul’da ilk defa kullanılan yapay zeka içeren hafriyat kamyonlarının anlık takip edildiğini söyledi. Kızıl, “Araçların döküm yerine dolu ve boş gelmesi, kaçak döküm yapması an be an kayıt altına alınıyor. Sistem sayesinde bu bölgede son 15 günde kaçak döküm sayısı sıfırlandı. Hareketli bir sistem olduğu için kaçak dökümün yapıldığı diğer alanlara taşınabiliyor” diye konuştu.

Sistemin Çevreye Katkısı Nedir?

Mobil PTS sistemi ile çevre kirliliğine sebep olacak çalışmaları en aza indirilmesi, döküm sahalarının tam denetiminin sağlanması, hız kaynaklı kazaların ve kaçak dökümlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Araç Takip Cihazı ile oluşabilecek yer değiştirme olaylarına karşı Mobil PTS ünitesine anlık konum takip sistemi de eklendi. Böylece istenmeyen durumlardan anında haberdar olunabiliyor.